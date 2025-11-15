La aclamada obra, que obtuvo el Premio FETÉN en 2023 a la Mejor Dirección, hace las delicias del público que llenó el Salón de Actos, pese a la lluvia

El Ciclo de Teatro de Noviembre sigue su andadura en el Centro Cultural Vicente Aleixandre con la representación de ‘El testamento’, la aclamada propuesta de la compañía Zum Zum, que ha llegado esta tarde al escenario, cosechando una gran acogida por parte del público.

Con su inconfundible sello poético y humano, Zum Zum Teatro ha ofrecido un montaje cargado de emoción, humor y verdad escénica, donde los recuerdos, las raíces y la identidad se entrelazan en un peculiar “testamento en vida y vital”. En él, un hombre que adora los musicales, aunque canta desafinado y con un ojo de cristal, invita al espectador a reflexionar sobre la memoria, la sencillez y la búsqueda de la autenticidad.

La obra, galardonada con el Premio FETÉN 2023 a la Mejor Dirección, ha destacado por su cuidada puesta en escena y su compromiso con un teatro sincero y cercano, capaz de emocionar sin artificios. ‘El testamento’ propone una herencia simbólica: la de salvar el mundo a través del arte, la empatía y la honestidad.

El público ha respondido con entusiasmo y prolongados aplausos reconociendo el talento de la obra.

Con esta representación, el Centro Cultural Vicente Aleixandre consolida el éxito de su Ciclo de Teatro de Noviembre, que continúa apostando por compañías de prestigio y espectáculos que combinan reflexión, emoción y una mirada contemporánea sobre la vida y el arte.

El ciclo continuará el viernes 21 con el espectáculo de danza ‘Las Furias’, a cargo de la compañía Silencio Danza. Esta obra, que ha obtenido tres importantes premios, incluidos el Premio Lorca 2022 a mejor espectáculo de danza y mejor intérprete femenina, es una creación de la artista Nieves Rosales y aborda el papel de la mujer desde una perspectiva masculina.

#alhaurindelatorrecalidaddevida