Esta 6ª Prueba del Circuito Andaluz de Menores, puntuable para el ranking nacional, tendrá lugar del 6 al 8 de junio en los clubes Raquetas de Mijas y Cerrado del Águila

Mijas será escenario de la 6ª Prueba del Circuito Andaluz de Menores. La competición, Trofeo Diputación de Málaga, reunirá a 294 promesas del pádel en los clubes Raquetas de Mijas (sede principal) y Cerrado del Águila (auxiliar) del 6 al 8 de junio.

Esta cita, puntuable también para el ranking nacional, cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga mediante el programa Málaga Compite de La Provincia en Forma, correspondiente al Área de Deportes del ente supramunicipal.

Precisamente ayer, el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, presentó esta prueba junto al presidente de la Federación Andaluza de Pádel, José Pérez, en la sede del organismo.

El torneo, que pone en juego un total de 10 categorías (benjamín, alevín, infantil, cadete y junior masculino y femenino), comenzará en la tarde del viernes 6; durante la jornada de sábado se disputarán todos los partidos hasta las semifinales, mientras que las finales quedan programadas para el domingo 8.

Las parejas campeonas y subcampeonas de cada cuadro principal recibirán trofeo y material. También habrá premio en consolación. Las duplas campeonas tendrán trofeo y material; mientras que las finalistas recibirán medalla y material.

Además, todos los participantes recibirán calceltines a modo de regalo de bienvenida.

Con esta sexta prueba Trofeo Diputación de Málaga, el Circuito Andaluz de Menores afronta un parón durante el verano y retomará su actividad con la 7ª Prueba del 12 al 14 de septiembre en Marbella y la 8ª, en Córdoba, del 10 al 12 de octubre.

El Master Final de Menores, con las mejores parejas de la temporada, será del 28 al 30 de noviembre en Mijas.

Antes de todo ello, sin embargo, del 27 al 29 de junio, la cantera andaluza afrontará su prueba reina: el Campeonato de Andalucía de Menores. La competición tendrá lugar en Málaga.