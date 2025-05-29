(Vox) Purificación Fernández, diputada de VOX por Málaga, ha recriminado al Gobierno de Moreno Bonilla las falsas esperanzas generadas a las familias afectadas

Parlamento de Andalucía, 29 de mayo de 2025. El Grupo Parlamentario VOX en Andalucía ha exigido este jueves en el Parlamento de Andalucía «parar» el proyecto EDAR Málaga Norte que está convirtiendo la Vega Mestanza «en un vertedero».

La diputada de VOX por Málaga, Purificación Fernández, se ha dirigido al consejero Ramón Fernández-Pacheco para denunciar «la auténtica barbaridad» que se está cometiendo en la Vega Mestanza, una zona de regadío con más de 20.000 árboles frutales de las que viven 300 familias.

Fernández ha expuesto las mentiras y los engaños por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía a las familias afectadas, puesto que en julio de 2024 Moreno Bonilla prometió estudiar la situación tras reunirse con la Plataforma de Afectados por la instalación de la EDA Málaga Norte e incluso el propio consejero, tras visitar la zona, se comprometió a estudiar las alternativas en otra mentira más del Gobierno del PP.

«Les hicieron creer a las familias en una esperanza mientras redactaban las expropiaciones», ha dicho la parlamentaria malagueña, que ha explicado que en los últimos meses, la Vega Mestanza se ha inundado en varias ocasiones con hasta dos metros de agua.

«¿De verdad les parece normal construirla ahí? ¿Qué parte no entienden? ¿Que es zona inundable? ¿Que hay informes de sus propios técnicos en contra? ¿Que hay cultivos que dan trabajo y alimento? ¿O que hay alternativas más seguras y más baratas? Porque alternativas hay. Y ustedes las conocen», ha añadido.

Además, Purificación Fernández le ha reprochado al consejero que hayan elegido «el peor sitio posible» para un proyecto que tiene un coste de 185 millones de euros que acabará inundado con la próxima riada.

«Están jugando con fuego y, la gente lo va a pagar», ha advertido la diputada de VOX en Andalucía tras detallar que el Guadalhorce ya se ha desbordado hasta en nueve ocasiones.

«No se puede permitir que se destruyan nuestros campos, nuestro medio ambiente y nuestra agricultura por culpa de una mala decisión política. Esto no es progreso. Esto es despilfarro, es irresponsabilidad y es desprecio por el mundo rural. Rectifiquen», ha concluido.