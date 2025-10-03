El centro ha acogido un ‘networking’ para presentar los proyectos, que abarcan negocios relacionados con la ingeniería, psicología, importación y comercialización de alimentos, ‘coaching’ o ventas de productos ecológicos, entre otros

El Vivero Municipal de Empresas de Alhaurín de la Torre ha celebrado un evento de ‘networking’ para presentar a todos los autónomos y pymes que están allí establecidos a sus nuevas incorporaciones, que son un total de once que han presentado a los viveristas sus proyectos.

La cita ha tenido lugar en la Sala de Formación del Vivero y ha reunido a decenas de personas como la concejala de Comercio, Formación y Empleo, María del Mar Martínez; responsables del Vivero de Empresas; y los miembros que forman parte del Vivero.

Los nuevos proyectos que se han radicado allí son de ingeniería; psicología; importación y comercialización de alimentos; venta online de productos italianos gourmet; venta de productos ecológicos; ayuda a familias extranjeras; coach; cerámica multifuncional; masajes; y venta online de artículos de moda. Destaca que la gran mayoría de ellos están encabezados por mujeres emprendedoras.

La concejala de Comercio les ha dado la bienvenida y les ha felicitado por apostar por un centro innovador como este para poner en marcha sus negocios y pequeñas empresas asegurado que ya se trabaja en una ampliación del espacio para poder acoger la alta demanda de personas que tienen y están esperando un lugar en el mismo para ayudarles a arrancar en el mundo empresarial y los negocios.

Martínez también ha destacado el auge del Vivero Municipal de Empresas que está «consolidado como uno de los mejores centros de apoyo a la iniciativa empresarial de toda la provincia», no obstante encabeza el ránking del informe Funcas y se sitúa como uno de los más importantes de toda la región.

Por último la edil ha recordado que muy pronto comenzarán de nuevo cursos de formación en distintos ámbitos para todos estos componentes del Vivero Municipal de Empresas. La cita ha finalizado con un ágape en el que los asistentes han podido compartir impresiones e ideas.