‘Animalitos: una historia trocha’ es la obra que se pondrá en escena a las 12 del mediodía. Está recomendada para público a partir de los 4 años y estuvo nominada a los Premios Lorca como mejor espectáculo infantil. Entradas ya a la venta por tan solo 4 euros

El Área de Cultura que dirige Manuel López ha programado una nueva función teatral destinada al público infantil desde los 4 años. Será el sábado, 25 de octubre, a las doce del mediodía en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ con la obra ‘Animalitos: una historia trocha’ con entradas numeradas a 4 euros a la venta en www.mientrada.net y en el mismo centro Cultural: https://www.mientrada.net/evento/animalitos-una-historia-trocha/

La función corre a cargo de la compañía Escenoteca de la directora y actriz Pepa Muriel y tiene una duración aproximada de una hora. Estuvo nominada a los Premios Lorca a Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en 2024.

En la obra la protagonista, Mariquilla, es una niña hecha de espuma de mar, arena caliente y papas aliñás. Mariquilla, a veces es feroz como el lobo de la tos. Cuando Mariquilla era pequeña le gustaba esconderse detrás de la puerta y cortarse los pelos con una tijera y su vecina le decía que ella era mala, más mala que una rata cana criada en una chumbera y Mariquilla se lo creyó, no sabía que a pesar de todo, ella era buena. La historia trata con animales humanos y sus historias con Pepa Muriel como eje vertebrador de la misma.

Desde el área animan a acudir a la cita y disfrutar con el teatro en familia que proponen como parte de la oferta cultural de otoño dirigida a todos los públicos.