Los análisis del Carbono 14 confirman que en torno al 3.100 antes de Cristo, ya había un grupo humano en esa zona, según revela el estudio arqueológico en el que se trabaja desde hace años desde la Concejalía de Patrimonio Histórico-Artístico

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha presentado esta mañana los resultados y conclusiones defiinitivas del estudio que se ha realizado en el yacimiento de los Caracolillos. En ese informe se revela que en el peiodo del Nolítico final existió un primer asentamiento al aire libre, con una cronología que indica su temprana ocupación, entorno al 3.100 a. C. según ha anunciado el concejal de Patrimonio Histórico-Artístico y diputado provincial, Manuel López Mestanza. El edil se ha congratulado de la constatación de estos hallazgos durante la exposición de resultados junto con el arqueólogo director de la intervención José Antonio Santamaría García y el investigador del área de Prehistoria de la Universidad de Málaga, José Suárez Padilla, con quienes ha mantenido una reunión de trabajo.

“Llevamos años trabajando en la recuperación de nuestro patrimonio histórico, porque es nuestro deber protegerlo y conservarlo para difundir la rica historia del municipio”, asegura López, quien agrega que, fruto de dicha labor, se ha logrado esta primera datación, que sitúa a Alhaurín de la Torre en la órbita de la Bahía de Málaga, como un lugar a tener en cuenta en el tránsito de la cueva al aire libre como hábitat humano en el Neolítico final. El estudio confirma, por tanto, “sin ningún género de dudas, que el yacimiento de Los Caracolillos tiene más de 5.000 años de antigüedad, todo un hallazgo para la historiografía local”, subraya el edil.

En colaboración con los profesores universitarios José Luis Caro Herrero y José Suárez Padilla, se ha conseguido datar e identificar este asentamiento al aire libre de finales del Neolítico como coetáneo e incluso anterior a otros yacimientos malacitanos, entre ellos el gran campo de hoyos del Cortijo Zapata, bajo la actual pista 2 del Aeropuerto de Málaga.

El concejal ha explicado que los primeros restos arqueológicos “se encontraron a raíz de un corrimiento de tierra producido tras unas fuertes lluvias, a principios del año 2011. Un tiempo después, la fuerte erosión de la zona nos ha obligado a intervenir de urgencia pues corría peligro de perderse el registro arqueológico, y ha sido un acierto a raíz de los resultados obtenidos”.

Recordemos que el yacimiento ya fue dado a conocer por el arqueólogo José Antonio Santamaría, quien, en colaboración con José Suárez Padilla, doctor en Protohistoria y profesor del área de Prehistoria de la Universidad de Málaga y del prehistoriador Serafín Becerra, hicieron una valoración de conjunto del Neolítico en la Bahía de Málaga en el año 2021.

El edil ha destacado que el asentamiento de Los Caracolillos “se convierte en uno de los escasos sitios de finales del Neolítico de la Bahía de Málaga, cuya cronología puede ser ratificada mediante dataciones absolutas de calidad, del sur de la Península Ibérica, y por tanto puede servir para ser comparada con la presencia neolítica en la región, siendo así el asentamiento al aire libre más antiguo de esta zona: de Alhaurín de la Torre, del Bajo Valle del Guadalhorce y de la bahía de Málaga”.

Por su parte, Santamaría ha detallado que se ha realizado una datación radiocarbónica (Carbono 14) en los laboratorios Beta Analytics de Estados Unidos, de un fragmento de costilla de un herbívoro, artiodáctilo de gran tamaño, procedente del relleno de la fosa arqueológica, excavada en agosto de 2022, en el yacimiento prehistórico de Los Caracolillos.

De dicho resto óseo se ha tomado una muestra para análisis, que ha logrado fechar el momento de abandono del poblado a finales del IV milenio o principios del III a. C”.

Los trabajos se han llevado a cabo bajo la dirección del arqueólogo José Antonio Santamaría y en ellos han colaborado los profesores de la Universidad de Málaga: José Suárez Padilla y José Luis Caro Herrero, y la arqueozoologa Mari Carmen Lozano Francisco, profesora de la facultad de Ciencias, que se ha encargado de caracterizar la fauna recuperada durante la intervención, y se enmarcan dentro de un marco de colaboración mutua entre estos investigadores y la concejalía de Patrimonio Histórico Artístico del ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.

Según José L. Caro, cuya principal línea de investigación se centra en las dataciones de radiocarbono, los resultados aportados por la muestra analizada no ofrecen ningún género de duda al enmarcarla entre el 3.106 y 2.920 a. C.

Según Suárez, “es una muy buena noticia poder caracterizar un campo de hoyos neolítico en la Bahía de Málaga y además contar con una fechación radiocarbónica contundente, es la primera y más antigua datación de asentamiento al aire libre del entorno de la Bahía de Málaga y permite que nuestro yacimiento sea un referente con el que comparar otros hallazgos y yacimientos malacitanos”.

Dentro de este marco de colaboración entre los profesores universitarios y el Área de Patrimonio Histórico-Artístico se están abordando nuevos proyectos conjuntos y barajando el retomar otros trabajos arqueológicos anteriores en nuestro municipio que nos depararán, en un futuro, muy gratas sorpresas y que nos ayudarán a conocer mejor nuestro pasado remoto.