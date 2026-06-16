Fuengirola y Alhaurín de la Torre serán las sedes de una de las grandes citas nacionales del baloncesto base femenino entre el 21 y el 27 de junio

La provincia de Málaga volverá a convertirse este verano en un referente del deporte base nacional con la celebración del IV Campeonato de España de Clubes de Minibasket Femenino, una competición que reunirá del 21 al 27 de junio a los mejores equipos de la categoría procedentes de toda España.

El torneo, impulsado por la Diputación de Málaga en colaboración con distintas instituciones deportivas, contará con la participación de 32 equipos femeninos, entre ellos los representantes andaluces Ciudad de Córdoba, campeón autonómico; EBG Málaga, subcampeón de Andalucía; y CB La Salle, tercer clasificado regional.

La presentación oficial del campeonato ha contado con la participación del vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación de Málaga, Juan Rosas, junto a representantes de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Fuengirola y Alhaurín de la Torre y la Federación Andaluza de Baloncesto.

Durante el acto, Juan Rosas destacó la importancia de una competición que, además de fomentar el deporte femenino y la práctica deportiva entre las más jóvenes, contribuye a consolidar a Málaga como un destino de referencia para la organización de grandes eventos deportivos nacionales.

Los encuentros se disputarán en los pabellones El Limón y Blas Infante, en Alhaurín de la Torre, así como en el pabellón Juan Gómez ‘Juanito’ Elola, en Fuengirola. Durante una semana, cientos de jugadoras, técnicos y familiares se darán cita en ambas localidades para disfrutar de una competición que reunirá a algunas de las mejores canteras del baloncesto femenino español.

La fase de grupos se desarrollará entre los días 21 y 23 de junio. Posteriormente, el campeonato entrará en su fase decisiva con la disputa de los octavos de final el 24 de junio y las eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final entre el 25 y el 27 de junio.

La celebración de este campeonato supondrá además un importante impacto para la economía local, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y el turismo, gracias a la llegada de equipos y acompañantes procedentes de distintos puntos del país.

Con esta cita deportiva, Málaga vuelve a demostrar su capacidad organizativa y su apuesta por el deporte femenino, acogiendo una competición que permitirá disfrutar del talento y la ilusión de las futuras estrellas del baloncesto nacional.