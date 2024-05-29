El acto tendrá lugar a las siete de la tarde en la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’, con entrada libre. El Área de Patrimonio Histórico-Artístico ha editado este trabajo, que recoge más de un centenar de fotografías de familias de Alhaurín de la Torre

La serie de cuadernos de fotografías de Alhaurín de la Torre, que recoge momentos y estampas especiales de la vida alhaurina, llega a su sexta entrega con el protagonismo para fotografías de la Primera Comunión tanto individuales como de grupos. La presentación y entrega gratuita de los ejemplares tiene lugar la tarde de hoy miércoles, 29 de mayo, a partir de las siete en la Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ con entrada libre. El acto está organizado por la Concejalía de Patrimonio Histórico-Artístico que dirige Manuel López y el trabajo es obra, una vez más, de Juan Jesús Flores, responsable del Archivo Fotográfico Municipal.

El cuaderno cuenta con más de un centenar de fotografías en sus cincuenta páginas que recogen instantáneas de Primera Comunión desde los años sesenta hasta la actualidad y en la que se van a ver reflejados numerosos alhaurinos y alhaurinas en ese día tan especial para todos permitiendo ver en las mismas la evolución que ha ido teniendo el vestuario, la que ha sufrido la Parroquia de San Sebastián a lo largo de las décadas y la presencia también de algunos de los sacerdotes más recordados en todo este tiempo.

Estos cuadernos comenzaron su tirada en el año 2021 con paisajes singulares de nuestro pueblo, luego siguió el tema de la educación, fiestas populares y verbenas, Navidad y retratos familiares hasta llegar a este último. Todas las fotografías han sido entregadas por los vecinos y escaneadas y archivadas por Juan Jesús Flores que se encarga de ese minucioso trabajo con el cual el Archivo Fotográfico Municipal recoge ya miles de instantáneas de la vida alhaurina.