El mejor teatro infantil vuelve este próximo mes de febrero a Alhaurín de la Torre. El Área de Cultura del Ayuntamiento organiza la décima séptima edición del ciclo dedicado al género, que suma un total de cinco representaciones dirigidas a toda la familia y a los más pequeños de la casa.

Las localidades para cada obra tienen un precio de sólo 4 euros y se pueden adquirir en El Portón o por internet en la web Mientrada.net. Si el día de la función quedan entradas disponibles se pondrán a la venta una hora antes de la representación en el propio Centro Cultural.

El ciclo se celebrará todos los fines de semana de febrero, concretamente cada sábado y, también, el domingo, día 26, en el Centro Cultural Vicente Aleixandre a las 12 de la mañana.

Servirá este ciclo para comprobar el remodelado escenario del centro que ha llevado a cabo la Concejalía de Servicios Operativos.

El encuentro comprende un total de cinco funciones a cargo de importantes y reconocidas compañías, además de contar con la participación del taller de teatro infantil de La Platea dirigido por el alhaurino Lucas Mora.

En la jornada inaugural de este sábado, además, se hará entrega a la ganadora del concurso para el cartel que publicita este certamen. Se trata de Candela Cholvis Fuentes, de 10 años, que en su trabajo ha querido plasmar Alhaurín de la Torre y la vinculación del teatro con la fantasía.

Las obras son muy variadas y en ellas tendrán cabida el humor, el baile y los espectáculos de luces, entre otros contenidos. Este primer día se representará la obra ‘La cocina de las palabras’, que constituye un homenaje a la poeta Gloria Fuertes.

Algunas representaciones están recomendadas para niños a partir de los 3 o de los 4 años de edad, y otras son para toda la familia, como se especifica en el programa completo que transcribimos a continuación:

XVII CICLO DE TEATRO INFANTIL DE ALHAURÍN DE LA TORRE

-Sábado 4 de febrero

‘La cocina de las palabras’

Compañía La Carpa Teatro / A partir de 3 años

Sinopsis:

La niñez es la etapa del ser humano más tierna donde todas las emociones están a flor de piel. Y Gloria lo sabía muy bien. La Cocina de las Palabras es un homenaje a Gloria Fuertes; la poeta de los niños y de las niñas. Se trata de una cocina muy curiosa donde se fríen poemas, se inventan versos , se pintan palabras, se cantan historias … Es una cocina para reír con tomate, llorar con cebollas, cantar con filetes…

Son historias como las que se contaban antes . Vente un ratito a nuestra cocina.

Duración: 60 Minutos.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qYYnOCooHBY

-Sábado 11 de febrero

‘Viaje al planeta de todo es posible’

Cía. Índigo Teatro / Para toda la familia

Sinopsis:

¿Has oído hablar del planeta de todo es posible? Un planeta pequeño, pero muy importante, pues es el planeta que se encarga de ayudar a que todos los deseos pueden cumplirse.

Alma, la protagonista de nuestra historia, entrará en él para descubrir de todo lo que es capaz, ¿te atreves a acompañarla?

Duración: 60 Minutos.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TdmCsbNx6iw

-Sábado 18 febrero

‘Ñam-Ñam. Un cuento para comérselo’

Cía. Acuario Teatro / A partir de 4 años

Sinopsis:

La Reina Zanahoria está empezando a madurar y ve necesario ser sustituida en su reinado por otro alimento. La elección es difícil. Debe ser el más saludable y completo. Verduras, legumbres, lácteos y otros muchos serán entrevistados para poner de manifiesto sus propiedades y frescura, y así conseguir el ansiado trono. Finalmente la reina entenderá que no es un solo alimento el que debe gobernar, sino una representación de cada grupo, para conseguir así un reino rico y equilibrado. Un espectáculo musical sobre la importancia de una dieta saludable, en el que los más pequeños aprenderán a clasificar los alimentos de

forma divertida.

Acuario Teatro es una de las compañías más veteranas del país. Después de 44 años dedicados exclusivamente a la producción y distribución de espectáculos dirigidos a la infancia y la familia, cuenta con unas señas de identidad muy específicas, clave de su éxito. La música original, una puesta en escena creativa y divertida, la transmisión de valores… hacen que, con más de 60 espectáculos estrenados, sigan recorriendo el panorama nacional contando historias clásicas de la literatura universal y títulos de creación propia.

Duración: 60 Minutos Sin Descanso

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VfOKT7SHKQ4

-Sábado 25 de febrero

‘Las aventuras de la intrépida Valentina’

Cía. Mutis Teatro / Para toda la familia

Sinopsis:

Valentina es inquieta, traviesa y decidida. No soporta que le digan que hay cosas que no puede hacer porque es una chica intrépida y no para de meterse en líos. Cuando el monstruo Zampalotodo asola la ciudad, los consejeros culpan a la abuela de Valentina, que vive escondida en el valle tenebroso

Duración: 60 minutos.

Vídeo: https://youtu.be/-zLhY9wp-90

-Domingo 26 de febrero

‘Los Menecmos de Plauto’

Taller teatro infantil La Platea / Para toda la familia

Sinopsis:

Un mercader siracusano tenía dos hijos gemelos , Menecmo y Soscicles. Pero pierde a Menecmo en Taranto, donde había ido en un viaje de negocios. Un rico mercader de Epidamo se lo lleva con él y lo adopta. Ahora vive en Epidamo, que es el lugar donde se desarrolla la acción de la comedia.