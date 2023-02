El certamen, que repartirá dos mil euros en premios (1.200 para el ganador), va dirigido a jóvenes talentos, con la posibilidad de actuar en el festival del mismo nombre este verano. El plazo de inscripciones está abierto hasta el día 15 de febrero

El Alhaurín Rock, la gran cita del verano en el municipio para los amantes del género, regresa con una importante novedad en su edición de este año: la primera edición de los premios del mismo nombre. El concejal de Cultura, Andrés García, y José Carlos García Espejo, presidente de la asociación Vites, han presentado las bases del concurso, dirigido a jóvenes talentos y bandas locales del municipio y de la provincia de Málaga en general.

Los Premios Alhaurín Rock 2023 pretenden dar visibilidad y poner en valor a los nuevos músicos del género. Para ello los interesados en participar tienen hasta el 15 de febrero para inscribirse en la web https://www.vites.es/concurso-musica. Ahí rellenan el formulario y deben incluir una foto de la banda o grupo y uno o dos enlaces URL de Youtube o Vimeo donde poder ver o escuchar las canciones del grupo o artista. También se aceptarán una o dos canciones en formato MP3. Tanto vídeos como MP3 deben contener temas originales de la formación.

Requisitos indispensables para presentarse son que, al menos uno de sus integrantes, posea nacionalidad o residencia española y esté empadronado en la provincia de Málaga, que no tengan contrato discográfico multinacional vigente antes del 15 de febrero de 2023, que posean un repertorio para ser interpretado en directo no inferior a los 40 minutos de los que al menos 20 sean composiciones originales, y que no hayan sido distinguidos con el primer premio en ediciones anteriores.

Para la selección y fallo se atenderá a criterios como calidad interpretativa, innovación, creatividad compositiva y proyección dentro del sector musical. De entre todos los inscritos, un jurado de cuatro personas seleccionará a los tres finalistas otorgando un 25% de votos al primer clasificado, un 15% para el segundo y un 10% para el tercero. Para completar el porcentaje hasta el 100% las tres bandas actuarán en el Pub Monaghan’s de Alhaurín de la Torre los días 10, 17 y 24 de marzo.

Tras estas actuaciones se abrirá un periodo de votación popular en la web de Vites con el que se calculará el resultado final. Los premios son bastantes interesantes con una dotación económica importante. Así, el ganador se llevará 1.200 € gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y podrá actuar también en el Alhaurín Rock, que tendrá lugar el 13 de julio en el Parque Municipal. El segundo premio está dotado con 500 € y el patrocinio de Monaghan’s Pub y el tercer clasificado obtendrá 300 € con el patrocinio de Vites.

El concejal de Cultura, Andrés García, lo ve como una manera de “potenciar aún más el Alhaurín Rock” y de colaborar desde su área con una asociación como Vites que da formación y empleo a los más desfavorecidos. El presidente de esta organización, José Carlos García, alaba el hecho de que sirva como trampolín para talentos emergentes y, además, que se haga desde Alhaurín de la Torre. A su vez, agradeció el papel fundamental de la Concejalía de Cultura en el apoyo al rock.

