La Casa de la Juventud acogerá a partir de las 19.30 horas este tradicional acto de la Cuaresma en Alhaurín de la Torre. La pregonera será Ana Pérez Carrasco y también se presentará el cartel municipal de la Semana Santa, obra de José Carlos Torres

Alhaurín de la Torre se prepara para recibir uno de los actos más esperados de la Cuaresma: la XVII Exaltación de la Mantilla y la presentación del cartel municipal de Semana Santa, que tendrá lugar el próximo viernes 6 de febrero de 2026 en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud a partir de las 19:30 horas.

Este evento, que se ha consolidado como una de las citas emblemáticas del calendario cofrade local, contará con la intervención de Ana Pérez Carrasco, quien será la encargada de ofrecer el pregón en honor a la mantilla, una prenda de gran arraigo en la Semana Santa andaluza.

Asimismo, se desvelará el Cartel Municipal de Semana Santa 2026, cuya autoría recae en el prestigioso artista José Carlos Torres, conocido por su talento en la representación del patrimonio religioso. La presentación del acto correrá a cargo de Susana Valero.

La celebración es impulsada por la Concejalía de Grandes Eventos y el Área del Mayor del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en colaboración con las principales hermandades y cofradías del municipio, entre ellas: Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor en su Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Esperanza; Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores; Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora de la Soledad; además de la Banda Municipal de Música, dirigida por Alfonso Ortega, que actuará durante la velada.

La Exaltación de la Mantilla se ha convertido en un evento imprescindible para los amantes de la Semana Santa, ya que no solo ensalza el valor simbólico de la prenda, sino que también refuerza el sentido de identidad y devoción de los fieles. La presentación del Cartel Municipal supone el inicio oficial de la cuenta atrás hacia la Semana Santa 2026.