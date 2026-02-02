A las 19.00 horas está prevista la presentación del libro ‘Debida cuenta’, de Juan Manuel Pérez Torres, autor y artista que también inaugura su exposición de óleos ‘Luz en movimiento’, que podrá visitarse en este mismo espacio hasta el día 20

El Centro Cultural La Platea (c/ Goleta) acogerá el próximo 5 de febrero a partir de las siete de la tarde una doble cita cultural protagonizada por el autor y artista, Juan Manuel Pérez Torres, vecino de Alhaurín de la Torre, que combinará literatura y pintura en una misma jornada.

Por un lado, se presentará el libro ‘Debida cuenta’ (Platero Coolbooks, 2025), la más reciente publicación de su autor. El acto contará con la intervención de Susana Mérida Jiménez, encargada de introducir esta obra narrativa compuesta por 12 relatos cortos y 40 microrrelatos, en los que Pérez Torres vuelve a demostrar su dominio de la brevedad, la sugerencia y la mirada crítica y poética sobre lo cotidiano.

Ese mismo día tendrá lugar la inauguración de la exposición de óleos ‘Luz en movimiento’, una muestra pictórica del propio Juan Manuel Pérez Torres que será presentada por Carlos Pérez Torres. La exposición reúne marinas y paisajes realizados al óleo, donde la naturaleza se convierte en protagonista a través de una pincelada vibrante y un tratamiento de la luz y el color de clara inspiración neoimpresionista. Las obras invitan al espectador a detenerse en lo efímero, en los reflejos y atmósferas cambiantes que definen la belleza de lo esencial.

La jornada se presenta como una oportunidad para conocer de cerca el universo creativo de un autor polifacético, cuya obra dialoga entre la palabra y la imagen, y que continúa consolidando su aportación al panorama cultural local y nacional.

SOBRE EL AUTOR

Juan Manuel Pérez Torres, nacido en 1956 en Fuente de León (Badajoz) y criado en Málaga desde su infancia, procede de una familia de artistas y ha desarrollado una trayectoria creativa que transita entre la pintura y la literatura. Su obra ha sido reconocida en numerosos certámenes y expuesta en más de una treintena de ocasiones en ciudades como Madrid, León, Valladolid, Vigo, Cádiz, Jerez de la Frontera y Málaga. En el ámbito literario, ha publicado varios poemarios y libros de narrativa breve, además de participar en diversas antologías nacionales e internacionales.