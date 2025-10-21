Se trata de una iniciativa a beneficio de la asociación local Girasoles y de la investigación del cáncer infantil. El acto, organizado por el Área de Patrimonio Histórico, tendrá lugar a las siete de la tarde en la Biblioteca Municipal y la entrada es libre hasta completar aforo

La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre acogerá este próximo jueves, 23 de octubre, la presentación del libro ‘Reflexiones y pensamientos’, escrito por el artista afincado en el municipio Esteban Pérez Palma. El acto comenzará a las siete de la tarde y la entrada es libre hasta completar aforo.

La iniciativa corre a cargo de la Concejalía de Patrimonio Histórico y es a beneficio de la asociación local Girasoles, que tiene entre sus fines recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.

Esteban Pérez Palma (Málaga 1945) es escultor, imaginero, pintor y profesor. Es autor de numerosas exposiciones y de obras de arte que forman parte ya del patrimonio público de Alhaurín de la Torre, entre las que cabe citar la escultura de la plaza de los Regulares, la de la plaza de la Legión, la dedicada a la Semana Santa en la plaza de la Concepción, La Piedad o el Cristo Yacente, entre otras.