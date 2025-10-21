Ambas entidades firman un convenio por el que Unicaja da su apoyo a ‘Sentimiento y tradición’, un circuito de flamenco y copla, y a ‘Culturama’, un programa para promover iniciativas artísticas y culturales

El apoyo del banco se enmarca en su política de sostenibilidad y en su interés por fortalecer el tejido social y económico de Málaga, provincia con la que mantiene una estrecha vinculación

La Diputación de Málaga vuelve a colaborar con Unicaja para el desarrollo de actividades culturales. En concreto, en esta ocasión, la entidad financiera ofrece su respaldo a dos programas (‘Sentimiento y tradición’ y ‘Culturama en Gira 2025’) con los que ofrecer a los ciudadanos de la provincia una completa programación, integrada por espectáculos musicales, destacando el flamenco y la copla; artes escénicas; exposiciones; iniciativas para el fomento de la lectura, o formación cultural, entre otros aspectos.

El apoyo a estas actividades se ha materializado en un nuevo convenio, firmado por el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, con el que se viene a reforzar la estrecha relación entre ambas entidades.

El presidente de la Diputación de Málaga ha subrayado el esfuerzo que realiza la institución por “llevar la cultura a todos los rincones de la provincia, por mantener las tradiciones y por facilitar y fomentar las nuevas tendencias en todas las disciplinas artísticas”.

Salado ha explicado que, para conseguir estos objetivos, resulta fundamental contar con aliados como Unicaja, demostrando una vez más “la eficacia de la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades privadas para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos”.

Por su parte, el CEO de Unicaja ha señalado que “este convenio responde a nuestro interés general por contribuir al fomento de la cultura en todo nuestro ámbito de actuación, y especialmente en Málaga, provincia con la que mantenemos una estrecha vinculación”.

“En el marco de la política de sostenibilidad de Unicaja, entendemos que invertir en cultura es también invertir en el desarrollo sostenible de la sociedad”, ha indicado Rubiales, haciendo hincapié en la importante labor que desempeña la Diputación y en valores que fomentan las iniciativas culturales, como son la educación y la cohesión social, que, a su vez, permiten fortalecer el tejido económico.

Flamenco, copla y otras actividades

En cuanto a los proyectos con los que Unicaja colabora en virtud de este nuevo convenio, se encuentra ‘Sentimiento y tradición’, dedicado al fomento del flamenco y la copla, dos expresiones artísticas andaluzas con gran aceptación por parte del público malagueño.

Este circuito está organizado por la institución supramunicipal, en colaboración con los ayuntamientos de la provincia. La entrada es gratuita y da respuesta a los municipios con inquietudes culturales, ofreciendo una oportunidad a los artistas locales, y activando la industria cultural relacionada con los espectáculos, además de poner en valor el folclore.

Respecto a ‘Culturama en Gira 2025’, contempla cerca de un millar de propuestas de diversa índole, tales como espectáculos musicales, artes escénicas, exposiciones, actividades para fomentar la lectura, formación cultural, etcétera.

Este programa es uno de los instrumentos fundamentales de la Diputación Provincial a la hora de contar con un catálogo de artistas, compañías, grupos y otros profesionales del sector cultural.

Las propuestas, elaboradas por profesionales del sector cultural, se desarrollan tanto en la capital como en la provincia de Málaga, siendo el objetivo disponer de una herramienta eficaz que permita, tanto a la Diputación como a los ayuntamientos, confeccionar sus propios programas culturales.