Más de doscientas gimnastas llenan de color, música y talento el Polideportivo El Limón

El Polideportivo El Limón fue escenario en la tarde de este jueves de la tradicional exhibición de Navidad del club Aldetor de Gimnasia Rítmica, una cita muy esperada que reunió a más de doscientas niñas sobre el tapiz de la pista central.

Las gimnastas, organizadas por grupos de edad y distintas categorías, ofrecieron al numeroso público que abarrotó las gradas una cuidada y vistosa muestra de bailes y coreografías, interpretadas al ritmo de canciones muy conocidas. A lo largo de la exhibición, las alumnas de las escuelas del club evidenciaron el notable trabajo realizado y la evolución alcanzada durante los últimos meses de entrenamiento.

El acto contó con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, y del concejal de Deportes, Sergio Cortés, quienes quisieron respaldar a las monitoras y a las jóvenes deportistas en una tarde cargada de emoción. Villanova destacó especialmente la relevancia del club Aldetor en el municipio, subrayando el elevado número de alumnas que forman parte de la entidad.

Asimismo, el primer edil agradeció de manera especial la dedicación y el esfuerzo de las monitoras, poniendo en valor el intenso trabajo diario que conlleva la formación de tantas niñas y su preparación para las distintas competiciones. La exhibición sirvió como broche festivo a un año marcado por el esfuerzo, la constancia y el compromiso con la gimnasia rítmica en el municipio.