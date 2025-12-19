La iglesia de San Sebastián ha acogido una misa y posterior besamanos de la sagrada titular de la cofradía de la Pollinica, donde se ha hecho el anuncio oficial. El alcalde ha querido asistir para acompañar a los hermanos

La Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor a su entrada en Jerusalén y María Santísima de la Esperanza, la Pollinica de Alhaurín de la Torre, ha celebrado este jueves, 18 de diciembre, la onomástica de su titular con una misa y posterior besamanos a la Virgen en la Parroquia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción.

La liturgia ha sido oficiada por el párroco, Manolo Córdoba, y el diácono parroquial, José Antonio Aguilar, y cantada por el coro de la Parroquia. A ella han acudido fieles y devotos de la imagen así como cofrades en general.

Tras la eucaristía, se ha realizado una ofrenda de flores a la Virgen de la Esperanza por parte de las hermandades, cofradías y asociaciones de la localidad y posteriormente se ha procedido al besamanos a la titular mariana de la Pollinica. La imagen ha presidido un majestuoso altar cerca del señor de la Paz y el Amor. El alcalde, Joaquín Villanova, arropado por algunos concejales de la Corporación Municipal, ha asistido a acompañar a los hermanos pollinicos.

Siguiendo la tradición de esta emblemática fecha, se ha presentado oficialmente al pregonero de esta cofradía para el próximo año 2026 que será Carlos Sesmero y también al autor del cartel de la salida procesional, que será Pepe García. El pregón será el próximo 28 de febrero.

El hermano mayor, Pepe Moreno, ha asegurado que ya trabajan duramente para que el Domingo de Ramos de 2026 sea un día de ilusión y alegría para todos.