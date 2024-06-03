La iniciativa, que se ha organizado a través de la Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad, se ha desarrollado a lo largo de los dos últimos meses entre el alumnado de 3º y 4º de primaria de ocho centros, con historias interactivas para promover el respeto

‘Cuentos por la igualdad’ es el nombre de la iniciativa que se ha llevado a cabo durante los meses de abril y mayo en un total de ocho colegios del municipio: Zambrana, Maruja Mallo, Isaac Peral, Manantiales, San Sebastián, Torrijos, San Juan y Algazara. La actividad ha ido dirigida al alumnado de 3º y 4º de primaria y la ha organizado la Concejalía de Igualdad y Asuntos Sociales que dirige María del Carmen Molina.

Ha sido impartida por la asociación Andén Mágico y ha consistido en la narración de cuentos interactivos y participativos con el objetivo de fomentar la igualdad entre niños y niñas, concienciar sobre las múltiples actividades que pueden realizar juntos y promover el respeto entre ellos.