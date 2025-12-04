El club de baloncesto malagueño colaborará con el Ayuntamiento para que Alberto Díaz (Gaspar), James Webb III (Baltasar) y Tylker Kalinoski (Melchor) participen en la gran Cabalgata del 5 de enero, que volverá a discurrir por la travesía principal por tercer año

Tres jugadores de la primera plantilla del Unicaja Baloncesto, Alberto Díaz, James Webb III y Tyler Kalinoski, participarán en la gran Cabalgata de los Reyes Magos del próximo 5 de enero, como representantes directos de Sus Majestades de Oriente. Así lo ha dado a conocer el alcalde, Joaquín Villanova, tras el acuerdo alcanzado, en el marco de las excelentes relaciones del Ayuntamiento con el club malagueño.

En concreto, Alberto Díaz, quien es además vecino del municipio, presidirá la carroza del rey Gaspar, Tyler Kalinoski será Melchor y James Web III encarnará a Baltasar. El propio alcalde ha mantenido gestiones directas con el presidente de Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, para contar con las tres estrellas.

Cabe recordar que el nuevo pabellón deportivo de la zona este, cuya construcción saldrá a concurso próximamente, llevará el nombre de Alberto Díaz. Además, esta temporada el Área de Deportes patrocina al equipo de la liga U-22, que juega sus partidos como local en el Pabellón Blas Infante con el nombre de Unicaja-Alhaurín de la Torre.

La Cabalgata de los Reyes Magos volverá a discurrir por tercer año consecutivo por la travesía urbana, precisamente entre el Pabellón Blas Infante y el Estadio de Los Manantiales, tras la buena experiencia de los dos años anteriores. La Concejalía de Turismo y Fiestas ultima en estos momentos los detalles del desfile, las carrozas y los caramelos para que todo salga a la perfección.