La concejala de Comercio y el vicepresidente de Fedelhorce acompañan a la joven afortunada en el sorteo dentro de esta iniciativa pensada para fomentar las compras y el consumo en el municipio. Han participado una treintena de negocios de Alhaurín de la Torre

La campaña ‘Navidad contrarreloj’, lanzada el mes pasado por Fedelhorce, la federación comarcal de empresarios, en colaboración con el Ayuntamiento, ha culminado este miércoles con la entrega del premio a la ganadora del sorteo. Marta Sánchez ha sido la joven afortunada que ha recibido el premio de 3.500 euros, a gastar en una única jornada en los establecimientos participantes.

Finalmente han sido un total de 27 los negocios que se han adherido. La concejala de Comercio, María del Mar Martínez, y el empresario Antonio Vázquez Olmedo, presidente del Centro Comercial Abierto de Alhaurín de la Torre y vicepresidente de Fedelhorce, han querido acompañar a la ganadora para felicitarla por su premio.

La ruta se ha iniciado en la Peluquería Verónika, situada en la calle Luis Cernuda, que ha sido el local en el que se depositó la papeleta agraciada. Fedelhorce ha puesto a disposición de la afortunada un vehículo para recorrer los diferentes locales de Alhaurín de la Torre para realizar sus compras o contratar sus servicios.

Aunque en un principio se anunció que la cantidad era de 3.200 euros, finalmente se sumaron más negocios y se incrementó la cuantía total del premio. La campaña se viene organizando desde hace ya algunos años para impulsar las compras en Alhaurín de la Torre y dinamizar la Navidad en los comercios y empresas adheridas. Para resultar agraciado en el sorteo era necesario hacer una compra en uno de los comercios y mostrar el código QR que aparecía en la web de Fedelhorce.

Cada establecimiento fijaba la cantidad que quería regalar al ganador en forma de tarjetas monedero. Esa cantidad se duplicaba gracias a la aportación económica llevada a cabo por Fedelhorce y el Área de Comercio, por lo que la cantidad a gastar en cada establecimiento es todavía mayor.

Cabe destacar que han participado negocios de restauración, estética y belleza, alimentación, tatuajes, viveros, ocio, gimnasios y deporte, electrónica, ópticas, vehículos y electromecánica o distintas clínicas. Marta Sánchez tiene de nueve de la mañana a nueve de la noche para gastar todo el premio.

La edil de Comercio, María del Mar Martínez, ha asegurado que esta es una buena manera de fidelizar a los clientes en los establecimientos del municipio y favorecer las compras en los días de Navidad, en los que la actividad económica se incrementa notablemente. Además, ha recordado que Alhaurín de la Torre tiene una “enorme variedad de comercios” en los que realizar nuestras compras sin necesidad de desplazarse fuera de la localidad.