Decenas de niños y niñas del municipio disfrutan con esta actividad gratuita itinerante, denominada ‘Veranea 2025’

La plaza del Conde ha sido escenario la tarde noche de este miércoles de un Taller de Ciencia que ha ofrecido la Diputación Provincial de Málaga, dentro de su circuito de talleres ‘Veranea 2025’. La cita ha contado con el respaldo de numerosos niños y niñas del municipio que han disfrutado de esta actividad gratuita en la que se ha fomentado el interés por la ciencia y el medio ambiente de una manera muy divertida y accesible ofreciendo experimentos, aproximación a la química y la física, descubrimientos sobre el medio ambiente y exploración del espacio.

La empresa Planeta Explora ha sido la encargada de impartir dicho taller, una empresa que no es ajena en Alhaurín de la Torre ya que es la misma que oferta los talleres de ciencia en el Museo Andaluz de la Educación (MAE).

Los monitores del taller han preparado una serie de experimentos y juegos con los que los participantes no solo han disfrutado si no que también han aprendido nociones básicas de ciencia.

La responsable de Planeta Explora, Silvia Rosales, ha explicado que la actividad está recorriendo diversos municipios de la provincia con una gran aceptación por parte de los pequeños y ha agradecido a la Diputación Provincial su apuesta por la ciencia, la divulgación y el conocimiento.