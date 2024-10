Perder las llaves del coche es una de las situaciones más desagradables y desesperantes por las que puede pasar cualquier conductor. Acercarse al vehículo para ir a trabajar o para dar una vuelta, buscar la llave y darte cuenta de que no la llevas encima puede poner a prueba los nervios de cualquier persona.

Si has llegado hasta aquí porque te encuentras en esta situación, no te preocupes, ya que es perfectamente normal estar alterado o alterada en este tipo de situaciones. Por este motivo, nos hemos puesto en contacto con los expertos de CAR KEY SYSTEM para facilitarte una especie de guía que seguir en caso de perder las llaves. Sigue leyendo para encontrar una solución lo más rápido posible y recuperar el control de tu vehículo.

Mantener la calma es el primer paso

Cuando te das cuenta de que has perdido las llaves del coche, lo primero que debes hacer es mantener la calma todo lo posible y tratar de relativizar lo que ha pasado. Aunque es normal alterarse, los nervios no te van a ayudar a solucionar el problema, sino que, en todo caso, van a obstaculizar la resolución del mismo.

De momento, el problema no tiene solución inmediata, por lo que debes respirar y mantener un estado de serenidad: no pasa nada: el coche está ahi y todo lo que tenías que hacer, ahora va a tener que esperar. Trata de pensar si has podido dejar las llaves en algún sitio en el que hayas estado (en la mesa de un restaurante, en tu despacho, en un mueble de tu casa).

En la mayoría de los casos, suelen aparecer en un lugar en el que hemos estado ese mismo día y en otros, efectivamente, no aparecen. Si no aparecen, ya puedes dar por sentado que, de forma oficial, las has perdido. Se te pueden haber caído del abrigo o del pantalón o incluso las puedes haber dejado en la terraza de un bar y alguien ha podido robarlas. En el caso de que sea así, tampoco pasa nada: existen distintas soluciones dependiendo del caso en que te encuentres.

Recoge la llave maestra de tu coche

Cuando adquieres cualquier coche nuevo en un concesionario oficial, siempre te otorgan dos llaves: la llave maestra o máster y una copia de la misma. La primera es la original y, por lo tanto, la que contiene las características más importantes y la segunda está extraída de la misma. Por ello, conviene que guardes la primera a buen recaudo, por ejemplo, en un lugar de tu hogar donde puedas tenerla a mano en caso de perder la otra o en casa de una persona de confianza, como un familiar directo, etc.

La llave maestra te ayudará a acceder al interior del vehículo y podrás salir a trabajar o a dar la vuelta que habías planeado en tu tiempo libre. Sin embargo, debes tener en mente que debes obtener otra copia de la misma lo antes posible para sustituir la llave que acabas de perder. Puedes obtenerla o bien en el concesionario oficial de la marca de tu coche o en una cerrajería especializada en vehículos, como Car Key System.

¿Dónde es mejor la copia de las llaves de tu coche?

Si tienes la llave maestra de tu coche, sin lugar a dudas, la mejor opción es acudir a una cerrajería especializada en automoción. Es una opción más rápida, directa y económica que apostar por tu taller oficial, ya que podrás obtener una copia de las llaves de tu vehículo en cuestión de dos o tres horas gracias a que cuentan con especialistas perfectamente formados y sin intermediarios.

Ten en cuenta que en el taller oficial, tendrás que dejar las llaves y el vehículo entre unos días y varias semanas, dependiendo del volumen de trabajo que tengan sus empleados y tendrás que moverte en transporte público, en bici, patinete o, directamente, acudir a pie a todos los sitios mientras preparan la copia que necesitas.

Esto se debe a que estos talleres oficiales suelen externalizar los servicios a través de intermediarios. Por ello, el proceso se vuelve más lento, tedioso y bastante más caro que al contar con los servicios de un cerrajero especializado y sin intermediarios, como encontrarás en Car Key System, empresa que ofrece precios mucho más económicos manteniendo la excelencia en la calidad y con garantía de un año. De esta manera, podrás recuperar las llaves de tu coche de una manera rápida y eficiente para seguir funcionando con normalidad.

¿Y si he perdido las dos llaves del coche?

Ahora bien, si has perdido tanto la llave maestra como la copia, la situación puede complicarse un poco más. Sin embargo, no te desesperes, ya que existen soluciones siempre que acudas a una cerrajería especializada en automoción. Ten en cuenta que si acudes a tu concesionario oficial sin ninguna llave, la única solución que te van a dar es sustituir todas las cerraduras. Y, por supuesto, esto tiene un elevado coste, que puede encontrarse en una horquilla de entre 750€ y 1500€ dependiendo del número de bombines a sustituir.

Asimismo, como los concesionarios oficiales externalizan los servicios, tendrás que esperar bastante tiempo. Sin embargo, al optar por cerrajeros especializados en automoción, como Car Key System, estos se encargarán de desmontar los bombines y extraer una nueva llave maestra a partir de los mismos. Además, realizarán una copia de la misma para que tengas cierto margen de maniobra si pierdes una de las dos.

Todo este servicio suele durar menos de 24 horas y es mucho más económico que acudir a tu concesionario oficial, de nuevo, gracias a la ausencia de intermediarios. De hecho, si quieres saber cómo puedes ahorrar en el duplicado de una llave de coche, te recomendamos leer este artículo de AhorraMejor y saldrás de dudas.

Como ves, perder las llaves del coche no tiene por qué ser una catástrofe si actúas con calma y eliges bien dónde solucionar el problema. Si cuentas con la llave maestra, acudir a una cerrajería especializada en automoción es una opción más rápida y económica que los concesionarios oficiales.

En caso de perder ambas llaves, los cerrajeros especializados también pueden crear una nueva a partir de los bombines del coche, ahorrando tiempo y dinero. Así pues, optar por el trabajo de profesionales como los que encontrarás en Car Key System garantizará que puedas disfrutar de un servicio eficiente y de la más alta calidad.