El Servicio Municipal de Aguas prevé iniciar mañana, día 28, ambas actuaciones, que afectan a las infraestructuras de suministro y saneamiento. Las obras implicarán desvíos de tráfico y afectarán al aparcamiento en varias calles. Suman una inversión cercana al medio millón

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre tiene previsto iniciar mañana, 28 de octubre, dos importantes obras del Servicio Municipal de Aguas en las urbanizaciones de Capellanía y de El Lagar, en el primer caso para la mejora del suministro y, en el segundo, para la reparación de la red de saneamiento de la calle Jerez. Entre ambas actuaciones suman una inversión cercana al medio millón de euros.

El desarrollo de los trabajos ocasionará algunos desvíos de tráfico y afectarán también al aparcamiento, pudiendo producirse asimismo cortes temporales del abastecimiento de agua, por lo que se piden disculpas de antemano a vecinos y por conductores por las molestias.

En el caso de Capellanía, las calles afectadas son las siguientes:

* Avda. de la Música

* Isaac Albéniz

* Tomás Bretón

* Juan Sebastián Bach

* Antonio Vivaldi

* Verdi

* Mompou

* Joaquín Guerrero

Se trata de una nueva fase dentro del plan encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, para la renovación de las infraestructuras de suministro de agua en Capellanía y en otras urbanizaciones históricas, que cuentan con redes muy antiguas que implican numerosas averías y pérdidas. Los proyectos han sido redactados y supervisados por la Concejalía de Aguas que dirige Abel Perea.

En concreto, en Capellanía se van cambiar unos 2,5 kilómetros lineales de tuberías de fibrocemento por otras de fundición dúctil, con diámetros de entre 100 y 150 milímetros. Además, se renovarán unas 160 acometidas que dan servicio directamente a las viviendas de la calle. El contrato de obras ya está adjudicado por unos 400.000 euros y el plazo de ejecución es de 8 meses.

En el caso de El Lagar, se van a invertir 93.000 euros para la reparación de toda la red de abastecimiento de la calle Jerez, por encontrarse en muy mal estado principalmente por los daños causados por la DANA del pasado mes de noviembre. Se instalarán 381 metros lineales de nuevas canalizaciones de PVC liso tipo teja con un diámetro de 200 milímetros y se renovarán también las arquetas. El contrato adjudicado incluye la necesaria reposición del pavimento y el acerado.

Con motivo de esta obra, el Ayuntamiento ha publicado un bando por el que queda prohibido parar o estacionar vehículos, así como que existan cubas u otros elementos que ocupen la calle Jerez. Para el acceso a las viviendas se habilitará el vial por tramos en sentido ascendente o descendente según el estado de obras y solo para residentes. Para la menor incidencia en el acceso y salida a la urbanización, se habilitará la calle Ribeiro en sentido contrario al actual, es decir, de salida hacia la avenida de Málaga.