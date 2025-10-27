(PSOE) Los socialistas pedirán en el próximo pleno que se dote a la Policía Local del mismo número de agentes que otros municipios de la provincia con características similares

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, ha exigido hoy al alcalde del municipio, Joaquín Villanova, medidas urgentes ante la crisis de seguridad ciudadana que vive la localidad. El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) ha denunciado que se han contabilizado más de 70 servicios realizados por vigilantes de seguridad privada ajenos a la policía y más de un centenar de turnos con solo dos agentes de servicio en el municipio. En consecuencia, el sindicato, mayoritario en la Policía Local de Alhaurín de la Torre, ha solicitado públicamente la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez Guerrero.

Márquez ha llamado la atención sobre el «descontento» que existe en la Policía Local con la gestión del equipo de gobierno por la falta de agentes y ha asegurado que las medidas anunciadas por el alcalde hasta el momento son claramente insuficientes. En este sentido, ha recordado que Villlanova ha comunicado la incorporación de nueve agentes más a la plantilla de la Policía Local el próximo año 2026. Sin embargo, de la actual plantilla está previsto que cuatro agentes se jubilen, que tres que están en comisión de servicio se marchen al cumplir su periodo, y que otros dos que participan en procesos selectivos para incorporarse en otro destino también se vayan. Por tanto, con la incorporación anunciada por el alcalde y estos movimientos, el número de agentes se mantendría igual que en la actualidad.

Márquez ha adelantado que el PSOE va a llevar una moción al próximo pleno para instar al equipo de gobierno a poner en marcha una convocatoria pública que permita dotar a la Policía Local del municipio del mismo número de agentes que tienen otros municipios de la provincia de Málaga con características similares.

Alhaurín de la Torre es de los municipios con menos policías locales por habitante de toda la provincia de Málaga. Con 45.000 habitantes, el municipio sólo cuenta con 30 agentes de la Policía Local, mientras que otros municipios similares tienen muchos más: Rincón de la Victoria, con 51.000 habitantes, cuenta con 70 agentes; Antequera, con 41.000 habitantes, con 55 agentes; y Ronda, con 33.000 habitantes, también con 70 agentes.