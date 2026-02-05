El temporal sigue dejando importantes afecciones en la red viaria de la provincia, especialmente en la comarca de Ronda. Permanecen cortadas varias carreteras por rotura de la plataforma, desprendimientos y desbordamientos de arroyos, entre ellas los accesos a Acinipo, Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Genalguacil y Benalauría. En este último caso, el municipio no se encuentra incomunicado al existir un acceso alternativo.

La MA-8301 (Estepona–Jubrique) sufre cortes intermitentes por caída de pinos, restableciéndose el tráfico conforme se retiran los obstáculos. En el punto kilométrico 10 se circula por un solo carril debido a un desprendimiento.

En la zona de Antequera, la MA-6406, a su paso por Almargen, está cortada por el desbordamiento de un arroyo.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado 22 intervenciones desde las 20:00 horas de ayer hasta las 11:30 de hoy, relacionadas con rescates, desprendimientos, inundaciones, árboles y elementos con riesgo de caída, afectando a municipios como Sayalonga, Ronda, Torremolinos, Estepona, Casares, Monda, Cuevas del Becerro, Almargen, Vélez-Málaga, Jubrique, Carratraca, Genalguacil, Cartajima, Alhaurín el Grande y Rincón de la Victoria.

Se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras continúan las labores de emergencia.