El temporal sigue dejando importantes afecciones en la red viaria de la provincia, especialmente en la comarca de Ronda. Permanecen cortadas varias carreteras por rotura de la plataforma, desprendimientos y desbordamientos de arroyos, entre ellas los accesos a Acinipo, Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Genalguacil y Benalauría. En este último caso, el municipio no se encuentra incomunicado al existir un acceso alternativo.
La MA-8301 (Estepona–Jubrique) sufre cortes intermitentes por caída de pinos, restableciéndose el tráfico conforme se retiran los obstáculos. En el punto kilométrico 10 se circula por un solo carril debido a un desprendimiento.
En la zona de Antequera, la MA-6406, a su paso por Almargen, está cortada por el desbordamiento de un arroyo.
Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos ha realizado 22 intervenciones desde las 20:00 horas de ayer hasta las 11:30 de hoy, relacionadas con rescates, desprendimientos, inundaciones, árboles y elementos con riesgo de caída, afectando a municipios como Sayalonga, Ronda, Torremolinos, Estepona, Casares, Monda, Cuevas del Becerro, Almargen, Vélez-Málaga, Jubrique, Carratraca, Genalguacil, Cartajima, Alhaurín el Grande y Rincón de la Victoria.
Se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras continúan las labores de emergencia.
El temporal sigue dejando importantes afecciones en la red viaria de la provincia, especialmente en la comarca de Ronda. Permanecen cortadas varias carreteras por rotura de la plataforma, desprendimientos y desbordamientos de arroyos, entre ellas los accesos a Acinipo, Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Genalguacil y Benalauría. En este último caso, el municipio no se encuentra incomunicado al existir un acceso alternativo.