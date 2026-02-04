Navarro señala excepciones en Alcaucín, Periana, Cañete la Real, Almargen y el CEIP de Teba que mantendrán la suspensión de las clases presenciales porque las incidencias en estos municipios impiden garantizar la seguridad

Tras la reunión del Comité Provincial de Operaciones del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha informado de que, tras evaluar los avisos meteorológicos de AEMET emitidos para mañana los centros educativos de Málaga capital, la comarca de Antequera y Axarquía podrán retomar su actividad lectiva presencial, al igual que podrán hacerlo los centros de día y los centros de participación activa de mayores.

Navarro, que también ha asistido de forma telemática a la reunión del Comité Asesor presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha añadido que los centros educativos de las zonas AEMET de la Serranía de Ronda, la Costa del Sol y Guadalhorce mantendrán durante el día de mañana, 5 de febrero, la suspensión de la actividad lectiva presencial.

Asimismo, Navarro ha señalado excepciones en algunos municipios que mantendrán mañana la suspensión de las clases presenciales: Alcaucín, Periana, Cañete la Real, Almargen y el CEIP del municipio de Teba. “Las incidencias que han registrado estos municipios a lo largo del día de hoy impiden garantizar la seguridad en el centro”, ha explicado la delegada al mismo tiempo que ha recordado que muchas de las carreteras de acceso a estos municipios se encuentran con cortes parciales.

En este sentido, la delegada del Gobierno ha informado de que actualmente en la provincia de Málaga 18 carreteras sufren cortes totales o parciales por desprendimientos en la vía, inundaciones o árboles caídos. Así, entre las carreteras que actualmente permanecen cortadas en ambos sentidos son la A-366, la A-2300, la A-7150, la A-7286, A-7203, la A-7283, la A-7284, la A-377 y la A-369.

Por otra parte, el servicio provincial de Emergencias 112 ha gestionado a lo largo del día de hoy cerca de 130 incidencias. Entre las incidencias destacan los desalojos preventivos que se han llevado a cabo en distintos municipios de la provincia como Cortes de la Frontera, Ronda, Cañete la Real, la Estación de Jimera de Líbar, Bobadilla, Estepona y Teba; y que en total suman más de 150 personas desalojadas que se han trasladado a las casas de otros familiares, en su mayoría.