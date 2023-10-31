El plazo de solicitud se extiende hasta el próximo 21 de noviembre y estas ayudas servirán para la implantación de nuevas tecnologías y la adquisición de apoyos y equipos para la vida independiente

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la convocatoria de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para la concesión de subvenciones destinadas a la implantación de nuevas tecnologías y la adquisición de apoyos y equipos para la vida independiente dirigidas a la promoción de la accesibilidad y autonomía de las personas con discapacidad en el marco del Plan Andalucía + Accesible.

Estas ayudas se convocan en régimen de concurrencia no competitiva por un importe de 3,5 millones de euros, con cargo a fondos de la Unión Europea (Next GenerationEU), y el plazo de solicitud se extiende hasta el próximo 21 de noviembre.

La convocatoria para el ejercicio 2023 está dirigida a personas físicas con discapacidad para la implantación de nuevas tecnologías y adquisición de apoyos y equipos para la vida independiente y tiene como objetivo facilitar y promover la autonomía de las personas con discapacidad de Andalucía mediante la dotación de herramientas, métodos y dispositivos que mejoren la accesibilidad, la calidad de vida y su inclusión social.

En concreto, se podrán conceder subvenciones destinadas a la adquisición de cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipos instrumentos y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, utilizado por y para personas con discapacidad destinado a facilitar su participación en la sociedad, prevenir deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en la participación.

Así, se subvencionarán equipamiento informático o tecnológico; aplicaciones informáticas; dispositivos o elementos periféricos; soluciones de domótica para favorecer la autonomía en el hogar; soluciones de accesibilidad en el hogar (grúas móviles y de techo, salvaescaleras, camas eléctricas elevables en altura, butacas eléctricas multifunción…); soluciones de movilidad urbana y/o funcionalidades y, por último, adaptaciones de vehículos para personas con movilidad reducida, (rampa eléctrica, adaptación asiento vehículo para facilitar transferencia, grúa para transporte en silla de ruedas, adaptación mandos conducción vehículo, etc.).

Podrán solicitar estas ayudas las personas físicas con discapacidad que tengan reconocida una discapacidad física, psíquica o sensorial en una grado igual o superior al 33%, tener vecindad administrativa en algún municipio andaluz y que la renta per cápita de la unidad económica de convivencia no sea superior a 2,5 veces el IPREM, entre otros requisitos.

Toda la información acerca de esta convocatoria está disponible en el siguiente enlace: https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24985.html

La distribución provincial de estas subvenciones es la siguiente: Almería contará con 271.950 euros; Cádiz, con 523.950 euros; mientras que Córdoba dispondrá de 325.150 euros y Granada, de 447.300 euros. Por su parte, a Huelva le corresponden 180.250 euros, a Jaén, 278.950 euros y a Málaga y Sevilla, 754.600 y 717.850 euros, respectivamente.

Andalucía + Accesible

El proyecto Andalucía + Accesible tiene como objetivo garantizar entornos accesibles y comprensibles para que las personas con discapacidad y sus familias puedan participar en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Esta iniciativa se enmarca en el Componente 22 Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation para la modernización y refuerzo del conjunto de los servicios sociales, promoviendo la innovación y un modelo de atención centrada en la persona.