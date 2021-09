Actualización de datos Covid-19. Vacunas administradas en Andalucía a 1 de septiembre:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 1.034.670 562.235 528.951 Cádiz 1.818.416 989.979 914.481 Córdoba 1.173.786 634.310 590.305 Granada 1.319.577 721.642 675.654 Huelva 734.631 414.268 378.226 Jaén 937.964 511.676 479.734 Málaga 2.298.817 1.245.311 1.154.494 Sevilla 2.793.064 1.530.500 1.398.443 Total Andalucía 12.110.925 (91,80% dosis recibidas) 6.609.921 (78,0% población) (88,7% > 12 años) 6.120.288 (72,3% población) (82,1% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

H o s pi t a l i z a c ió n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 906 pacientes confirmados con COVID–19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 182 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (69 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Cádiz (71 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Córdoba (83 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Granada (100 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI), Huelva (54 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Jaén (69 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Málaga (230 hospitalizaciones, de las que 44 en UCI) y Sevilla (230 hospitalizaciones, de l as que 43 e n U CI ) .

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 68.065 (+95) 4.321 (+4) 740 (+1) 904 (+3) 62.756 (+290) Cádiz 110.869 (+141) 6.435 (+2) 678 (0) 1.567 (+1) 99.122 (+745) Córdoba 71.307 (+84) 5.212 (+7) 646 (+2) 1.048 (+1) 64.611 (+325) Granada 107.444 (+147) 9.041 (+9) 1.151 (+2) 1.847 (0) 99.223 (+314) Huelva 44.279 (+133) 2.695 (+3) 204 (0) 403 (0) 40.150 (+23) Jaén 63.234 (+87) 5.134 (+9) 480 (+1) 1.052 (+2) 59.379 (+47) Málaga 151.215 (+183) 10.228 (+9) 988 (0) 1.904 (+8) 136.144 (+878) Sevilla 172.068 (+359) 12.265 (+31) 1.191 (+4) 2.182 (+10) 152.217 (+658) Total 788.481 (+1.229) 55.331 (+74) 6.078 (+10) 10.907 (+25) 713.602 (+3.280)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 210.07

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: