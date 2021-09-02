El concejal de Servicios Operativos y Limpieza Viaria recuerda que está prohibido arrojar escombros y materiales pesados, peligrosos o industriales, una práctica que está sancionada por las ordenanzas y que ha ocasionado daños y averías en los vehículos de recogida

Dos vehículos del servicio de recogida de residuos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre han sufrido averías recientemente como consecuencia del mal uso de los contenedores por parte de algunos ciudadanos. El concejal de Servicios Operativos, Prudencio J. Ruiz, ha informado de este incidente en un llamamiento público a la población para que utilice correctamente este servicio.

“Sabemos que el 99% de los vecinos lo hacen bien, pero puede haber un 1% que no lo hace y eso genera un perjuicio a todos”, ha apuntado. En concreto, se han dado casos de contenedores en los que se habían arrojado escombros de obras y otro tipo de residuos no reciclables: material pesado o industrial que ocasiona daños tanto en los camiones como en los propios contenedores y en sus sistemas mecánicos, en el caso de los soterrados.

El concejal ha señalado que el problema se ha agravado en el último año y medio aproximadamente, coincidiendo con la pandemia y el confinamiento en el que muchos propietarios aprovecharon para hacer reformas en sus casas. Por eso, ha recordado que en muchos de estos casos es necesario pedir una licencia y contratar la correspondiente cuba.

Además, ha apuntado que, en el caso de tratarse de poca cantidad de escombros, es posible dejarlos en el Punto Limpio. El límite es de 50 kilos por día, el mismo que existe para la poda y residos vegetales y de jardín. El Punto Limpio de Alhaurín de la Torre, situado en la entrada al polígono industrial La Moraga, está abierto de lunes a viernes de 9 a 14 horas y los sábados de 9 a 13 horas.

La Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos de Alhaurín de la Torre establece importantes sanciones para este tipo de infracciones, que pueden ir desde los 601,01 euros en caso de considerarse leve hasta más de 202.000 euros por las que sean muy graves debido a los daños medioambientales que provoquen. Prudencio J. Ruiz ha aprovechado para felicitar a los profesionales de los departamentos de limpieza viaria y de recogida de residuos por su trabajo.