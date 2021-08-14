El concejal de Patrimonio Histórico-Artístico, Manuel López, representó a Alhaurín de la Torre en el acto celebrado en el municipio de los Montes de Málaga, junto con el coordinador del Centro Sesmero y familiares del impulsor del Premio de Investigación

Ayer viernes tuvo lugar en Casa de la Cultura de Colmenar la presentación del libro que recoge el trabajo ganador de la I edición del Premio de Investigación Histórica ‘Julián Sesmero Ruiz’, otorgado en octubre de 2016. Manuel López Mestanza, concejal de Patrimonio Histórico-Artístico y diputado provincial de Hacienda, representó institucionalmente al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre en el acto, acompañado por José Manuel de Molina, coordinador del Centro Sesmero, y de la viuda del benefactor, Fela Carrasco. El alcalde de Colmenar, José Martín, que presidía el evento, agradeció su presencia y el apoyo alhaurino a la historia de toda la provincia.

Manuel López expresó la satisfacción que tiene, a nivel personal y oficial, por haber hecho posible, al fin, la publicación de este primer premio. La tirada inicial es de 200 ejemplares a todo color.

Por último, el autor del trabajo ganador, José Barba Martín, profesor de Secundaria jubilado, resumió las principales aportaciones de su obra durante una amena intervención ante numerosos vecinos, que recibieron como obsequio esta publicación, ‘La Independencia Señorial de Dos Villas Malagueñas, Arriate y Colmenar’, únicas en lograrlo en el Antiguo Reino de Granada antes de 1812.

Licenciado en Geografía e Historia por la UMA y Doctor en Derecho, Barba puso el acento, entre otras cosas, en la hermosa coincidencia de celebrar el acto de ayer en una fecha como la del 13 de agosto, primer día oficial de la Feria de Colmenar, en recuerdo de aquella jornada de 1783, cuando este municipio obtuvo su independencia por Sentencia Ejecutoria del Consejo de Castilla contra su Señor el Duque del Arco. Barba desgranó, en un tono coloquial y pedagógico, numerosos avatares históricos en torno a ese hecho, pues Arriate y Colmenar lograron independizarse del señorío, mientras que otros lugares como Montecorto no pudieron hacerlo. Se da la circunstancia de que Colmenar era un territorio perteneciente a los Lasso de Vega, los mismos señores que en Alhaurín de la Torre tenían muchas propiedades, como Huerta Alta o Huerta Palacio, además de poseer la Casa del Conde.