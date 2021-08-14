Alhautor enfrenta un ajetreado puente de agosto con nombres tan relevantes como Niños Mutantes o Shinova, apuesta por la música de autor con los presentes esta noche, y ofrece una noche con mucho duende de la mano de Rosario la Tremendita, Israel Fernández y Cristian de Moret

El puente de agosto continúa en Alhautor. El ciclo acogió ayer a Niños Mutantes, quienes presentaron al público su último disco, ‘Ventanas’, y rescataron canciones olvidadas como ‘Isabelita’. Este viernes recogió el testigo TéCanela. El dúo fue el primero en subirse al escenario. Compartieron con los presentes en la finca ‘El Portón’ algunos de los temas que incluirán en su próximo trabajo, tocaron sus canciones más conocidas e incluso hicieron un divertido monólogo que contaba la historia de un joven que recorría los pueblos más peculiares de nuestra geografía en busca de su amada. El Jose se coló en el escenario antes de tiempo para cantar ‘Mi Yo Cabrón’. Cerraron, obviamente, con ‘La rumba del tartamudo’ y se bajaron del escenario con una ovación del público.

Pasadas las 22.30 horas, llegó el turno de El Jose. Aunque su corazón va más allá de una tierra, sus raíces son andaluzas y eso fue, sin duda, un punto extra: jugaban en casa. La banda cautivó a los presentes con el ambiente festivo que consiguen generar concierto tras concierto allá donde van. Su rítmica diversa hizo disfrutar a un anfiteatro lleno, que se sorprendió con la habilidad del vestía un bombín y del resto de músicos que le acompañan. No faltaron éxitos como ‘Canto’, pero tampoco ‘Un solo corazón’, que sigue siendo la canción de la banda con más reproducciones en las plataformas.

Costó quedarse sentado, pero la seguridad de los asistentes, de los artistas y del propio equipo técnico fue, una vez más, la prioridad. En Alhautor seguimos trabajando para que la cultura sea segura. Y es que, como dijo ayer Juan Alberto Martínez, el vocalista de Niños Mutantes: «Cada concierto es un milagro después de un año tan complicado», y esta semana tenemos cuatro.

Suma y sigue en Alhautor

La próxima cita la tenemos mañana y tendrá mucho duende. Este sábado 14 de agosto Israel Fernández, Rosario la Tremendita y Cristian de Moret, tres de los artistas más relevantes del flamenco actual, compartirán el escenario de la finca ‘El Portón’ ante un anfiteatro lleno. Shinova, con la ayuda de Delobos, será el encargado de cerrar este intenso puente de agosto.

Alhautor se alargará hasta el mes de septiembre. María Arnal i Marcel Bagés nos ayudarán a despedir el verano concluyendo el ciclo el 11 de septiembre. Recordamos que se trata de un festival que nació en plena pandemia, apuesta por una segunda edición gracias a la colaboración del Área de Cultura de Alhaurín de la Torre y al apoyo de los patrocinadores privados, como Cervezas Alhambra, pero también gracias al del público.

Una previa gastronómica

Alhautor sale (momentáneamente) del escenario para ofrecer a su público la previa perfecta: una ruta gastronómica con un toque de autor. Esta iniciativa nace como complemento al ciclo musical y busca dar apoyo a los hosteleros de la zona por parte de las concejalias de Cultura y Comercio, Cervezas Alhambra y la organización de Alhuator. Los asistentes podrán conocer la gastronomía local y recorrer los espacios más llamativos de Alhaurín de la Torre a través de los 18 establecimientos que se suman a esta iniciativa. La oferta de los locales es diversa y estará disponible hasta el 15 de agosto, pero están todos acogidos a la misma promoción: un quinto de cerveza Alhambra más una tapa, por solo 3 euros.

Cervezas Alhambra y la música

