Inaugurada esta muestra que recopila hermosas imágenes de seis autores miembros de la asociación Asfoalh: Francisco Bernal, Fran D. Cuevas, José M. Ofrecio, Juan JO Soler; F. Romero Cuevas y Francisco Valdivia.

El Centro Socio Cultural y de Artes La Platea de Retamar muestra desde este jueves en sus paredes la colección fotográfica ‘El color del frío: un viaje fotográfico a Islandia en invierno’, organizada por la Asociación Fotográfica de Alhaurín de la Torre (Asfoalh).

La inauguración ha estado muy concurrida y a ella ha asistido el alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Cultura, Manuel López, quienes han acompañado a las comisarias de la muestra Nuria Murillo y Mercedes Higuero, así como a los autores: Francisco Bernal; Fran D. Cuevas; José M. Ofrecio; Juan JO Soler; F. Romero Cuevas; y Francisco Valdivia.

La exposición se puede visitar hasta el 24 de octubre en horario de lunes a viernes de 17 a 20 horas de la tarde.

‘El color del frío’ es un viaje colectivo de 36 instantáneas a través de los paisajes más icónicos y salvajes de Islandia. Montañas solitarias, iglesias minimalistas, cascadas escondidas, glaciares milenarios y playas de arena negra invitan a contemplar la naturaleza en su forma más pura.

Una mirada compartida que une fotografía y emoción para mostrar la fragilidad y la fuerza de una tierra que parece de otro mundo, donde incluso el frío tiene su propio color.

Los seis autores de las fotografías las realizaron entre el 1 y el 9 de febrero de este mismo año cuando viajaron juntos a Islandia unidos por su pasión común por la fotografía.

El alcalde ha animado a visitar la exposición y ha resaltado la labor de los fotógrafos a la hora de captar con sus objetivos tan bellos paisajes y destacar la luz y el color que adquiere «un invierno tan duro como el de Islandia». Villanova ha dicho que las fotografías “impactan y llaman mucho la atención”.