La Biblioteca Municipal ha sido escenario de este acto en torno al trabajo de investigación histórica de Manuel Bermúdez sobre este funcionario del siglo XVIII, figura desconocida pero clave en la España de Carlos III

La Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ ha acogido la tarde de este jueves la presentación del libro ‘El viaje por Andalucía de Francisco de Zamora: la estancia en Málaga’, obra del profesor de instituto y ganador del VI Premio de Investigación Histórica ‘Julián Sesmero Ruiz’, Manuel Bermúdez.

La cita ha estado organizada por el Área de Cultura y Patrimonio Histórico junto al Centro de Estudios e Investigación ‘Julián Sesmero Ruiz’ y ha reunido en la Sala María Moliner del recinto a amantes de las letras y la investigación junto a la familia de Sesmero y el edil de Cultura y Patrimonio Histórico, Manuel López; y el de Economía y Hacienda, José Manuel de Molina.

La obra fue galardonada en 2022 y ahora ha sido publicada por el Ayuntamiento. Se trata de un estudio en profundidad del paso del funcionario Francisco de Zamora por la provincia de Málaga a finales del siglo XVIII descubriendo las claves de un personaje poco conocido en Andalucía pese a su importancia en la Adminstración del monarca ilustrado Carlos III.

El jurado le concedió el premio que le ha valido su publicación «por la calidad y variedad de las fuentes investigadas, así como su presentación con un esquema cómodo y fácil de leer, correcto y preciso», destacando también el jurado «el ámbito provincial de su contenido con referencias a numerosas localidades malagueñas».

Manuel Bermúdez Méndez es un profesor de Historia malagueño domiciliado en Coín autor, además, de varios trabajos publicados como ‘Coín 1752 según el Catastro de Ensenada’ y ‘Un ferrocarril llamado deseo’, junto a otros estudios colectivos como la guía ‘Los pueblos nacidos del agua’.

El concejal de Economia y Hacienda ha introducido el acto y ha destacado «la calidad de la obra y la importancia de lo que se relata en ella», asegurando que Bermúdez deja constancia de su nivel de profesionalidad en la misma. Igualmente ha destacado el papel del Centro Sesmero como centro de investigación provincial.