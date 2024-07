IU exige un “paquete de medidas feministas” frente al repunte de violencia machista en la provincia de Málaga

(IU Málaga) Morillas: “La Junta tiene que convocar a los ayuntamientos de la Costa del Sol para abordar la situación de emergencia en materia de vivienda, impulsar proyectos de VPO, declarar Málaga zona tensionada para poder bajar los alquileres y adoptar medidas para limitar las viviendas turísticas”

La coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, exige “un paquete de medidas feministas urgentes que permitan la máxima movilización de la sociedad y la máxima acción y coordinación interinstitucional, empezando por la reunión de un comité de crisis en la provincia para evaluar qué ha fallado y poner en marcha medidas para prevenir y evitar un posible repunte en el período estival. Tras la situación de emergencia machista que vivimos, con 8 asesinatos en España durante la última semana, dos de ellos en la provincia de Málaga, uno en Fuengirola y otro en Antequera. Además de una agresión sexual en Marbella y el desmantelamiento de una red de explotación sexual en Málaga capital”.

“Sufrimos un repunte y una situación de emergencia machista, las instituciones tienen la obligación y la responsabilidad de proteger a las mujeres, pero la Junta de Andalucía ha recortado el presupuesto en un 18% y falla en la aplicación de herramientas claves como el catálogo de referencia de política y servicio en materia de lucha contra la violencia, que se aprobó en el año 2022 y del que nada sabemos en el caso de Andalucía. Necesitamos la máxima coordinación interinstitucional entre todas las administraciones y la pregunta que nos debemos de hacer por parte del conjunto de la sociedad y por parte de las instituciones es que ha fallado por qué no han llegado a tiempo las instituciones”, expone la coordinadora de IU.

Morillas demanda “fortalecer la detección temprana de los casos de violencia machista, para lo que es clave que la Junta de Andalucía colabore con los ayuntamientos, hay que actualizar los protocolos para garantizar que todos los servicios públicos tengan herramientas y formación suficiente y necesitamos ampliar las medidas de acceso a la autonomía económica y a la vivienda por parte de las víctimas de violencia machista sabemos que en muchas ocasiones”.

Morillas alude al “elevado precio de la vivienda en la provincia de Málaga y la falta de ayudas como una trampa para las mujeres en situación de violencia machista. Necesitamos que se amplíen las medidas para que las mujeres puedan acceder a una autonomía económica plena y para el acceso a la vivienda de las víctimas de violencia machista. Y necesitamos proteger a la infancia e incrementar la protección de las mujeres, tanto si denuncian como si no situaciones de violencia machista”.

Otras medidas, apunta IU, pasan por “una ampliación de la red de puntos violeta con profesionales formados y especializados en prevención de violencias machistas y atender de manera particular a los espacios de ocio, como las ferias y verbenas o los sitios de especial afluencia”.

MEDIDAS FRENTE A LA EMERGENCIA EN MATERIA DE VIVIENDA

Morillas pide a la Junta de Andalucía, “la administración competente en materia de vivienda, que convoque a los ayuntamientos de la Costa del Sol y al Ministerio de Vivienda para abordar la situación de emergencia en materia de vivienda y poner en marcha medidas para abordar la situación de las viviendas turísticas. Hace falta valentía y claridad en las propuestas políticas y para la colaboración institucional”.

Morillas reclama a la Junta que “aplique la ley estatal de vivienda y declare a la provincia de Málaga como zona tensionada para poder establecer un límite al precio de los alquileres, que amplíe las ayudas al alquiler y que tome medidas para poner coto a las viviendas turísticas, con un plan específico para establecer moratorias en el otorgamiento de nuevas licencias y para revertir el número de viviendas turísticas, para ello hace falta un plan urgente de inspecciones”.

Morillas muestra que “la radiografía de la vivienda en la provincia de Málaga arroja datos demoledores: somos la provincia con más viviendas turísticas de España, de la 82.000 registradas en Andalucía más de la mitad están en Málaga. Tenemos 150.000 viviendas vacías y sólo un 2,4% de las viviendas construidas en los últimos cinco años en la provincia son de VPO, mientras que la brecha entre salario y vivienda es cada vez mayor”.

“En positivo hay que destacar la movilización masiva sin precedentes del pasado 29 de junio en Málaga. Pero el PP, que gobierna la Junta y los principales ayuntamientos de la Costa del Sol, a lo que se dedica es a acusar a quienes demandan soluciones de turismofobia sin entender que estamos ante una situación de auténtico colapso del modelo turístico actual y que están entregando las principales ciudades de la provincia a los fondos de inversión”, denuncia Morillas.

“Tenemos que decir con mucha claridad que la Junta no ha puesto en marcha en los último cuatro años ni una vivienda protegida, que en el último año no ha visado ni una VPO. Si nos vamos al programa de ayuda al alquiler de la Junta vemos que dedican a la provincia sólo 210.000 euros, es vergonzoso, no daría ni para 535 ayudas. Necesitamos políticas valientes por parte del conjunto de la administración y en particular de la Junta”, defiende Morillas.

TRES MALAGUEÑAS EN LA NUEVA DIRECCIÓN COLEGIADA DE IU FEDERAL

Morillas ha informado de que tres malagueñas forman parte de la nueva dirección colegiada de Izquierda Unida, el equipo de dirección federal que encabeza el coordinador general de la coalición, Antonio Maíllo. Se trata de Eva García Sempere, que asume la responsabilidad del Área Interna, siendo el número 2 de Izquierda Unida a nivel estatal. Amanda Meyer, que será la responsable de Relaciones Políticas y Confluencia, un área estratégica en el actual contexto, y Manu Pineda, ex diputado en el Parlamento Europeo, quien asume las tareas de Solidaridad Internacional”.

“Confiamos en que con este nuevo equipo de dirección se abra una nueva etapa en IU determinada por la tarea de recuperar la ilusión y ponerse manos a la obra para impulsar la acción y la intervención en las instituciones y allí donde se produce el conflicto y la movilización social”, declara Morillas.

