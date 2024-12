(Izquierda Unida) inicia en Alhaurín el Grande una campaña en defensa de la sanidad pública que consiste en el envío masivo de postales al delegado de Salud de la Junta en Málaga donde se reivindican derechos básicos como la mejora en atención primaria en los municipios o servicios de urgencias 24 horas. La Coordinadora Provincial de Izquierda Unida en Málaga, Toni Morillas, acompañada de la segunda teniente alcalde del municipio, Ana Belén Ordóñez, y de miembros de la asamblea local de IU, ha presentado esta campaña a las puertas del centro de salud de la localidad alhaurina.

Morillas ha denunciado que “lo que el Partido Popular y Moreno Bonilla están haciendo con la sanidad pública andaluza es desmantelar y es privatizarla, la está llevando a un auténtico colapso, podemos decir con mucha claridad y sin temor a equivocarnos que privatización, corrupción y desmantelamiento de la sanidad pública andaluza forman parte de la misma ecuación, de la misma fórmula que el Partido Popular está aplicando nuestra sanidad pública”.

“Hay más de 200.000 personas que están esperando una cita con un especialista, más de 244 para obtener una cita con un especialista, más de 30.000 personas que están esperando una cita para una operación quirúrgica y una atención primaria que está absolutamente colapsada. La situación que se vive en Alhaurín el Grande es buena prueba de cómo el Partido Popular ha llevado al auténtico colapso a la sanidad pública en nuestra provincia, cómo puede ser que se esté durante ocho meses sin cubrir una baja, cómo puede ser que haya médicos y médicas de familia que se jubilan y que esas plazas no se cubren en tiempo, cómo puede ser que un municipio de las características poblacionales de Alhaurín el Grande siga sin tener un segundo equipo de emergencias que es lo que se sigue se lleva demandando desde hace muchísimos años y lo que también cuando el Partido Popular no gobernaba la Junta de Andalucía demandaba”.

“Por eso nos sumamos desde Izquierda Unida en la provincia de Málaga a esta campaña que se ha puesto en marcha desde Alhaurín el Grande y hacemos un llamamiento a que los vecinos y las vecinas manden esta postal de manera masiva al delegado de Salud. Ese delegado de Salud, que a veces está más dedicado a hacer payasadas que atender las necesidades y las demandas de la provincia, tiene que recibir de manera masiva esta postal en la que se le indica cuáles son las necesidades que en materia sanitaria tiene el municipio de Alhaurín el Grande”, ha incidido Morillas.

Ordóñez, por su parte, ha señalado “recuerdo cuando Juanma Moreno estaba todavía que vino aquí a decirnos que esta era una necesidad acuciante, que teníamos que responder ya que teníamos que tener un segundo equipo médico de urgencia, ya que teníamos que tener una prueba diagnóstica en nuestro centro de salud y tener unas mejores condiciones sanitarias y, sin embargo, 6 años después Juanma Moreno como Presidente de la Junta de Andalucía, viene aquí a comer huevos fritos y, desde luego, no viene a atender las necesidades reales de los alhaurinos y alhaurinas. Ha vivido en este municipio, él conoce a nuestros vecinos y nuestras vecinas y nos tiene total y absolutamente desamparados y desatendidos”.

“No tenemos pruebas diagnósticas en nuestro centro de salud, no tenemos un segundo equipo médico de urgencias, hay veces que nos encontramos con situaciones muy muy graves que necesitan atención inmediata y no la podemos prestar y esas personas corren un grave peligro y parece que eso no lo ve el Partido Popular, no lo ve Juanma Moreno”, ha denunciado Ordóñez.

“Vamos a reivindicar con esta campaña de envío de postales cuáles son nuestras necesidades más acuciantes. Vamos a intentar que llegue a cada rincón, a cada casa de nuestro pueblo y creemos que es muy importante que todos participemos en esta campaña de Sanidad que todos apoyemos las necesidades que tiene Alhaurín el Grande y como he dicho antes Juanma por favor, menos huevos fritos y más atender las necesidades de Sanidad de Alhaurín el Grande”, ha insistido la segunda teniente alcalde de Alhaurín el Grande.