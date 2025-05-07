(Izquierda Unida) La candidatura encabezada por Toni Morillas obtiene un 78,5% de los avales de la militancia, mientras que la encabezada por Rocío Calderón obtiene un 21,5%

Izquierda Unida en la provincia de Málaga ha culminado esta semana la primera fase del proceso de su asamblea para la elección de la nueva Coordinadora Provincial, consistente en la presentación de las candidaturas y los avales de apoyo por parte de la militancia.

El resultado de esta fase supone que concurren en el proceso dos candidaturas. La encabezada por Toni Morillas, con el documento político titulado: “Por Málaga vale la pena luchar”, que ha recabado el apoyo de 372 avales, un 78,5% del total. Y la encabezada por Rocío Calderón, con el documento político titulado: “Recuperar la esencia de IU”, que ha recogido 102 avales, un 21,5%.

Tras esta primera fase los próximos hitos consistirán en la celebración de una asamblea para el debate de los documentos políticos y la elección de los delegados y delegadas malagueños que participarán en la asamblea andaluza.

Posteriormente, tendrán lugar las votaciones de las candidaturas y los documentos políticos por parte de la militancia malagueña de IU en votación universal. La opción de votación online se desarrollará entre los días 26 y 28 de mayo. Mientras que las urnas se abrirán en las sedes de IU de la provincia de Málaga para aquellos militantes que opten por votar de forma presencial entre el 31 de mayo y 1 de junio.

Finalmente, el 8 junio, en una nueva asamblea provincial, se proclamarán los resultados, constituyéndose el nuevo órgano de dirección provincial de IU para los próximos cuatro años y designándose a la nueva coordinadora provincial de la formación.