Un total de 34 creadores participan en este proyecto, titulado ‘Echoes of de Sacred’ y que encabeza Pedro Hoz. La muestra, concebida como un “espacio de conexión, de sentido y trascendencia”, se inaugura este jueves, 8 de mayo, y podrá visitarse hasta el 20 de junio

Mañana jueves, 8 de mayo, se inaugura una nueva exposición colectiva en El Portón, bajo el título de ‘Echoes of the Sacred’. Se trata de una iniciativa que encabeza el artista Pedro Hoz y en la que participan hasta 34 creadores contemporáneos, sobre todo españoles pero también de otras nacionalidades. La muestra forma parte de la oferta cultural del Área de Grandes Eventos y El Portón, que dirige el concejal Andrés García, y podrá visitarse hasta el 20 de junio.

El acto oficial de inauguración se ha previsto a las 19,00 horas. Sus responsables han expresado su satisfacción por exhibir su trabajo en este espacio emblemático de la cultura en Alhaurín después de varios meses de trabajo. Entre todos representan una nueva generación de artistas contemporáneos, que en principio concibieron el proyecto como un “punto de encuentro”.

“Conforme nos adentramos en sus obras, fue emergiendo una resonancia común, sútil pero inconfudible: una pulsación espiritual, un eco de lo sagrado”, señala el comisariado de la exposición en referencia al título. Y añade: “en una época en la que las grandes narrativas religiosas han perdido su centralidad en la vida cotidiana, el arte ha pasado a ocupar -para muchos- ese espacio vacante de conexión, de sentido, de trascendencia”.

Junto con Pedro Hoz, quien ya expuso en Alhaurín de la Torre en 2021, otros de los artistas participantes son: Sheila Cañestro, Carlota Pérez de Castro, Fernando de Ana, Zoilo Blanca, Borja Colom, María Ñíguez, Rosa Medina, Jorge Foley o Pablo Gil García, entre otros. El evento cuenta también con el apoyo de Cervezas Victoria.