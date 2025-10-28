Organizado por el Club de Pickleball de Alhaurín de la Torre con la colaboración del área de Deportes y el Ayuntamiento de la localidad, el pasado sábado 25 de octubre se procedió a la inauguración de las 7 pistas de Pickleball que se han habilitado en Pinos de Alhaurín, donde se celebró una exitosa jornada de puertas abiertas.

Desde primera hora de la mañana, numerosas personas se acercaron a las instalaciones para conocer de primera mano este deporte.

El presidente del club, Álvaro de la Linde se mostró satisfecho con la acogida y agradeció al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre “el poder contar con estas instalaciones; el pickleball ha llegado con fuerza y aquí en nuestro municipio ha tenido una gran acogida”, tanto que Alhaurín de la Torre acogerá los próximos 29, 30 y 31 de mayo la final del II Circuito Andaluz de Pickleball.

El pickleball es un deporte de palas (o deporte de raqueta) que combina elementos del tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa, en el que dos o cuatro jugadores golpean una bola por encima de una red, buscando anotar puntos y ganar sets. Para ello se utilizan palas macizas de madera o materiales ligeros como el composite, y una bola de plástico sólido, hueca y con agujeros. Este deporte comparte muchas características y reglas con otros deportes de raqueta: las dimensiones y la disposición de una pista de bádminton, una red, y normas de juego y puntuación muy similares a las del tenis, con diferentes modificaciones.

El pickleball se inventó a mediados de la década de 1960 en Estados Unidos. Su facilidad de aprendizaje y la menor exigencia física lo han hecho muy popular entre personas de todas las edades y condición física.

Por su parte, el concejal de Deportes, Sergio Cortés, confirmó que con esas pistas, Alhaurín de la Torre ve ampliada su oferta en instalaciones deportivas y recordó que se ha culminado la remodelación del Polideportivo Blas Infante, donde ya solo queda instalar la climatización, cuyo contrato ya está adjudicado; las nuevas pistas de pádel ya están en marcha; hoy mismo se ha sacado a concurso el contrato para reiniciar las obras del anexo del Polideportivo El Limón y las intervenciones que se están realizando en la pista cubierta de Carranque están próximas a finalizar “en el área de Deportes no paramos” afirmó Cortés.