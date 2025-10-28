Presentado este gran espectáculo que reunirá a la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre, el Coro del Colegio Maruja Mallo y la Rondalla de Huertas Viejas de Coín. La cita es a las seis de la tarde y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

El auditorio de la Finca Municipal El Portón acoge el próximo sábado, 8 de noviembre, un encuentro de agrupaciones juveniles musicales organizado por el Área de Actividades en El Portón. La cita, que es completamente gratuita hasta completar el aforo, ha sido presentada por el edil de Festivales, Grandes Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García; el director de la Banda Municipal de Música, Alfonso Ortega; y el director musical de la Rondalla Huertas Viejas y del Coro del Maruja Mallo, Antonio José Sánchez.



La iniciativa, surgida de ambos directores, pretende aunar y reunir a los jóvenes amantes de la música para que se conozcan y compartan experiencias e impresiones, y contará con la Banda Juvenil de la localidad; la Rondalla Huertas Viejas de Coín; y el Coro del CEIP Maruja Mallo de Alhaurín de la Torre. En total serán alrededor de 150 personas las que participen en el espectáculo.

El repertorio del que se va a poder disfrutar es muy variado e incluye desde pasodobles a piezas más clásicas o música actual contando con voces y con instrumentos de cuerda y viento. El director de la Banda Municipal ha destacado que lo que diferencia a este concierto es que en esta ocasión los más jóvenes van a ser los protagonistas, contando unos con más experiencia que otros.

Andrés García ha afirmado que es “una gran iniciativa” y ha felicitado a Alfonso y Antonio por su preparación, como ya ocurrió con el espectáculo en el que participaron todos los colegios del municipio en junio. García ha resaltado la importancia que los jóvenes «conozcan la música, la cultura y el folclore nuestro, así como su bienestar para nuestra capacidad cognitiva», asegurando que desde el ayuntamiento «siempre apoyaremos estas iniciativas».

Antonio José Sánchez ha dicho que «es una satisfacción y un privilegio participar en este concierto en el que contaremos con agrupaciones con el mismo espíritu con viento y percusión, otra de plectro y una escolanía formando un concierto muy completo». Además ha anunciado que próximamente los alhaurinos devolverán la visita a Coín.

Todos han realizado un llamamiento a disfrutar con este espectáculo que reunirá a la juventud en torno a la música coincidiendo precisamente con la celebración en el mes de noviembre de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música.