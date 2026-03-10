La charla coloquio tendrá lugar este viernes, día 13, a las 18.30 horas en la sede vecinal de la barriada, y servirá para dar a conocer curiosos y significativos escritos, cartas, mapas y otras referencias de varias épocas halladas en el Archivo Municipal y en otros archivos

La sede de la Asociación de Vecinos de Zapata, situada en la plaza del Llano, albergará este viernes, 13 de marzo, a las 18.30 horas una charla coloquio bajo el título de ‘Zapata en el Archivo Municipal de Alhaurín de la Torre’, a cargo del concejal de Patrimonio Histórico e historiador José Manuel de Molina.

Se trata de un “recorrido histórico a través de singulares documentos” que hacen referencia al pasado de la barriada a través de diferentes épocas. El alcalde, Joaquín Villanova, el propio concejal y ponente de la charla y el presidente de la Asociación de Vecinos, Francisco Barea, han hecho un llamamiento a los vecinos de Zapata y de Alhaurín en general a que acudan a esta interesante cita, concebida con un formato muy participativo y abierto a las preguntas en general.

José Manuel de Molina presentará abundante documentación alusiva al antiguo Cortijo Zapata y al actual núcleo perteneciente tanto al Archivo Municipal como a distintos archivos estatales, autonómicos y provinciales, entre ellos correspondencias, mapas, registros o variaciones del catastro, entre otros escritos. La charla está organizada por la misma Asociación de Vecinos con la colaboración del Ayuntamiento.

REUNIÓN CON EL ALCALDE

Este mismo martes, el alcalde, junto a los ediles de Participación Ciudadana, Servicios Operativos y Patrimonio Histórico, ha recibido a una representación de la asociación de Zapata para conocer los proyectos en los que están trabajando y coordinar con ellos los del futuro más próximo. Esta reunión forma parte del trabajo que realiza el Consistorio con las asociaciones de las diferentes barriadas para conocer sus necesidades e inquietudes y mostrarles su apoyo como institución.