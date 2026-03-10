Los trabajos, a cargo de los Servicios Operativos, se desarrollan en la calle la Zarzuela y en el parque central de la avenida de la Música, donde en el año pasado se sembraron unos 150 árboles. Se aprovecharán los manantiales de agua no potable y se regará por goteo

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha iniciado los trabajos para la instalación de una nueva red de riego en las zonas verdes de la urbanización de Capellanía, concretamente en las que se ubican en la calle La Zarzuela y en la avenida de la Música. El objetivo es garantizar el correcto mantenimiento y supervivencia de los árboles y especies arbustivas.

El proyecto forma parte del plan encargado por el alcalde, Joaquín Villanova, para asegurar la buena conservación de los parques y jardines públicos y en una apuesta por un modelo sostenible y adaptado a nuestro territorio y al cambio climático. La Concejalía de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez coordina la actuación, en la que trabajan algunos de los equipos seleccionados a través del llamado Plan DANA Ocupación.

Hay que recordar que el año pasado se sembraron en Capellanía unos 150 árboles adaptados a espacios urbanos. La nueva red de riego funcionará de forma sectorizada y con un sistema de goteo y, además, aprovechará los manantiales de agua no potable descubiertos en su día y aprovechados por el Consistorio. Para ello, se habilitarán las correspondientes gomas, arquetas, válvulas y demás elementos.