La corporación cofrade del Viernes Santo celebra la efeméride de la Exaltación de la Cruz con una misa y la ceremonia de renovación de su junta directiva

La Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y Nuestra Señora de la Soledad, los Verdes, coincidiendo con la efeméride de la Exaltación de la Cruz, celebró ayer domingo la solemne misa y la ceremonia de renovación de su junta directiva y hermano mayor, José María García, que se mantendrá al frente de la corporación del Viernes Santo hasta el año 2029.

La liturgia fue celebrada por el párroco Pepe Planas, director espiritual de la entidad, y contó con la presencia del alcalde, Joaquín Villanova, una amplia representación de la Corporación Municipal y numerosos representantes del resto de hermandades y agrupaciones.

La eucaristía albergó el nombramiento y la jura de los nuevos cargos delante de la Biblia y del Libro de Reglas, y la entrega de cruces como obsequios del hermano mayor al resto de integrantes de la cofradía junto al retablo de sus sagrados titulares, que había sido adornada con velas de color verde. Nuestra Señora de la Soledad portará un nuevo rosario, según se conoció ayer.

Junto a José María García, la junta directiva estará encabezada por Elisabet García, María del Mar Martínez, Juan Puertas y María Gema Martínez como primera, segunda, tercer y cuarta teniente respectivamente; Virginia Inés Tomé como fiscal, José Manuel García como tesorero y Pablo Montesinos como albacea. El resto de cargos de vocales, albaceas varios, mayordomos, capataces, etc. enmarcados dentro de la entidad, se otorgaron a otros hermanos y hermanas de la cofradía de Los Verdes, que los recibieron con orgullo y responsabilidad.

“Son muchas las emociones vividas. No nos podemos olvidar de nuestros antepasados sin los que no podríamos disfrutar de nuestra cofradía. Esperemos que siga creciendo y siga la juventud viviendo las tradiciones y manteniendo a nuestra cofradía en lo más alto”, recalcó José María García, tras renovar su cargo.

También señaló este día como “especial” en el que la junta directiva se pone una vez más “disponible a todos los hermanos y al pueblo” con el que se siente agradecido y con los que vuelve a asumir su compromiso en el trabajo de proyectos pendientes junto a su equipo, escogido en función del tiempo y esfuerzo que pueden dedicar en este nuevo periodo.

“He intentado tener un equipo que pueda dar lo que necesita nuestra cofradía, con fe, esperanza y caridad como pilar fundamental para poder seguir creciendo todos unidos”, aseveró.

Una vez renovados los cargos, los asistentes participaron en la misa de la Exaltación de la Cruz y en la ofrenda floral a los pies de las sagradas imágenes, donde el alcalde, como hermano de la cofradía, dedicó con emoción unas breves palabras a los nuevos cargos: «Os deseo mucha suerte, él necesita mucha compañía y vosotros sois los mejores”.