La Diputación ha seleccionado al municipio para un concurso con pruebas y preguntas tipo trivial sobre el séptimo arte. La cita, el lunes 23 en la Casa de la Juventud. Inscripción gratuita y ‘on line’. Los ganadores tendrán alojamiento y desayuno gratis y formarán parte del jurado popular de la sección oficial fuera de concurso

Alhaurín de la Torre ha sido incluido por la Diputación de Málaga dentro de sus ‘Concursos de Cine’, una iniciativa de ámbito provincial enfocada a la juventud y que dará derecho a sus ganadores a formar parte del jurado popular de la sección oficial fuera de concurso del Festival de Cine de la capital, que celebra su 29 edición del 6 al 14 de Marzo de 2026.

En el caso de Alhaurín, el concurso será el próximo lunes, 23 de febrero, en la Casa de la Juventud, a las 20.00 horas y los participantes tendrán que superar una serie de pruebas y preguntas tipo trivial relacionadas con el séptimo arte. Puede apuntarse cualquier joven de entre 18 y 35 años de edad de forma gratuita a través del siguiente enlace: https://forms.gle/tGmc9WosJQn39WPE9

Los ganadores contarán con alojamiento y desayuno cubierto por la Diputación Provincial de Málaga durante su estancia en Málaga, concretamente en las instalaciones del centro de innovación social La Noria, tendrán acceso a los pases de las películas y podrán vivir una experiencia completa conociendo los entresijos del Festival de Málaga.

Se comprometen además a aceptar su participación como jurados y a realizar los visionados de las películas seleccionadas para ejercer la votación y el fallo. El Festival de Málaga acreditará a los seleccionados en los Concursos de Cine y gestionará su participación. En el caso de que las solicitudes superen el cupo de participación se hará una selección por orden de inscripción y se comunicará a todos los solicitantes si han sido seleccionados o no para el concurso.

Se trata de un proyecto de la Delegación de Educación y Juventud de la Diputación que apuesta por por acercar la cultura cinematográfica a los jóvenes de la provincia, y al que se ha sumado el Área de Juventud de Alhaurín de la Torre que dirige Iraya Villalba. Alhaurín será además la localidad en la que se iniciará el concurso, que en días posteriores visitará Torremolinos, Villanueva del Rosario y Rincón de la Victoria.

¿Qué se gana en el concurso?

Si eres ganador del concurso, serás Jurado Popular de la Sección Oficial Fuera de Concurso, y otorgarás un premio en el Festival de Málaga. Deberás acudir a todos los pases especiales para los Jurados, los encuentros con los equipos de las películas, y las ruedas de prensa. Estarás acreditado por el Festival de Málaga como miembro del Jurado y podrás conocer el Festival desde dentro. Los ganadores (cuatro en total, uno de cada municipio), tendrán cubierto el alojamiento en Málaga desde el día 6 al 15 de marzo. Se acomodarán en las instalaciones de Diputación conocidas como La Noria, en habitación doble con desayuno.

¿Cómo se desarrolla el concurso?

El concurso se llevará acabo en una sola tarde, en cada municipio. Mediante una dinámica lúdica los participantes tendrán que demostrar sus conocimientos sobre cine. Habrá preguntas con varias opciones de respuesta, habrá bandas sonoras que deben identificar, o pequeños fragmentos de imagen. Los participantes deberán ir contestando en una plantilla, y se irán eliminando contrincantes según vayan pasando las rondas en el concurso.

Las preguntas serán de la cinematografía general, desde clásicos a obras actuales, y de cine internacional, hasta las últimas fases en las que nos centraremos en cine español, que es de lo que podrán disfrutar en el Festival de Málaga.

Anima a tus amigos y familiares a que te acompañen a participar en el concurso, porque podrás contar con un comodín del público y un comodín de la llamada (en manos libres) y querrás tener cerca a tus aliados.