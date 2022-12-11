La Casa de la Juventud acogió está jornada multidisciplinar, que reunió a toda clase de artistas que pudieron exponer sus obras y disfrutar de una jornada de música y diversión. El alcalde asistió para saludar y felicitar a los participantes

El Área de Juventud del Ayuntamiento ha organizado la I Jornada Artística Multidisciplinar bautizada como ‘Nikelao’, y que nace con la intención de convertirse en punto de encuentro de jóvenes creativos de todas las artes y disciplinas de Alhaurín de la Torre y de otras localidades. El alcalde, Joaquín Villanova, junto al concejal delegado, Francisco José Sánchez, y otros ediles de la Corporación Municipal, quisieron acudir a la actividad, que ha tenido lugar este sábado.

La Casa de la Juventud ha sido precisamente el escenario de esta jornada, en la que hubo también música en directo y barra para los asistentes. Todos los artistas seleccionados trajeron físicamente sus obras y sus instrumentos. ‘Nikelao’ estaba dirigido tanto a jóvenes creativos que están empezando como a quienes llevan años trabajando, sea cual sea la actividad en la que destaquen, desde la artesanía a la fotografía, pintura, música, diseño o dibujo.

El edil de Juventud, Francisco José Sánchez, hizo una valoración muy positiva de la iniciativa por la gran acogida que había tenido para ser su primera edición. Además, hizo hincapié en que desde el área apuestan por y para los jóvenes del municipio.