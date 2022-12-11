La plaza Molino Romero fue escenario de una jornada benéfica organizada por la AECC, con música, paella popular y reparto de dulces y mantecados, todo ello para apoyar la labor de esta asociación en favor de los enfermos y sus familias

MÁS INFORMACIÓN:

Este sábado la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Alhaurín de la Torre organizó un encuentro navideño al que numerosos vecinos quisieron sumarse de manera solidaria, entre ellos, el alcalde, Joaquín Villanova, junto a otros miembros de la Corporación Municipal.

Durante la cita, los asistentes pudieron disfrutar de distintas actuaciones como la de los grupos de Baile Raquel Arias, de Alba Rodríguez y Pedro Barrios, el coro de la Alegría, Lourdes Nieto y Antonio Soto, y el combo flamenco de la Escuela Municipal de Música.

También se pudo degustar una gran paella popular y los típicos productos navideños como el chocolate y mantecados. La presidenta de la junta local de la asociación, Virginia García, hizo hincapié en la importancia de luchar contra esta enfermedad y recaudar fondos.

Por último, el alcalde, Joaquín Villanova, quiso dar las gracias a todas las personas que habían querido acudir para colaborar con la causa, pero especialmente a la AECC y sus voluntarios por la gran labor que realizan durante todo el año.