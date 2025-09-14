El ciclo de Alhaurín de la Torre dedicado a los grandes autores de la literatura española en la actualidad ha cerrado otra exitosa edición que también contó con la participación de Juan Manuel de Prada en su primera jornada

El Centro Sociocultural y de Artes La Platea ha sido escenario este fin de semana de la clausura de Literalh 2025, el encuentro literario que ha vuelto a conquistar al público de Alhaurín de la Torre gracias a una programación de primer nivel, con autores de referencia y actividades en torno a la lectura y la escritura.

La cita, organizada por la Concejalía de Cultura —que dirige Manuel López— junto a la Biblioteca Municipal y la empresa Eme de Mar Gestión Cultural de Mar Ortiz, ha reunido a centenares de vecinos en dos jornadas intensivas cargadas de conferencias, firmas de libros y actuaciones artísticas.

El viernes, el alcalde Joaquín Villanova inauguró el evento acompañado por el periodista de RTVE Moisés Rodríguez y el escritor y premio Planeta Juan Manuel de Prada, primer gran invitado de esta edición.

El sábado el protagonismo fue para Blue Jeans y Julia Navarro, que abarrotaron el aforo de La Platea, ambos entrevistados también por Moisés Rodríguez. El primero, popular autor juvenil de los más vendidos en España, compartió con sus seguidores anécdotas de su carrera, su proceso creativo y su evolución hacia el género de misterio, adelantando que ya trabaja en su decimonovena novela.

Por la tarde, la periodista y escritora Julia Navarro, autora de éxitos como ‘Dime quién soy’ o ‘La Hermandad de la Sábana Santa’, cautivó al público repasando su trayectoria profesional y la inspiración de sus historias, muchas de ellas marcadas por su preocupación por los conflictos y el auge de los totalitarismos.

La clausura estuvo acompañada por la actuación musical de la artista local Rocío García Fernández, con su espectáculo ‘Mujer semilla’, y por la tradicional firma de libros de los autores invitados.

El concejal de Cultura, Manuel López, destacó el nivel de la programación y la cercanía de los escritores con el público: «Estamos muy satisfechos. Han pasado por Literalh nombres como Muñoz Molina, María Dueñas o Lorenzo Silva, y en esta edición hemos reunido a tres autores muy distintos: De Prada, Blue Jeans y Julia Navarro. La respuesta del público ha sido extraordinaria y nos anima a seguir apostando por esta cita».