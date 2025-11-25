Se trata de la tercera mejor marca mensual de 2025, liderada por agosto (614) y julio (594). El informe de balance mensual revela que la resolución de avisos rozó el mes pasado el 83%. La web y app ‘Línea Verde’ alcanza las 289 gestiones, a razón de 9,3 diarias

Durante el pasado mes de octubre, el Área de Servicios Operativos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que dirige Rodrigo Jiménez, gestionó un total de 530 incidencias, la tercera mejor marca del año 2025, solo superadas por agosto (con 614) y julio (con 594), mientras que el cuarto registro corresponde a septiembre, con 519 avisos atendidos. El dato de resolución casi inmediata de las mismas sigue estando en estándares muy elevados: el 82,83%, es decir, 439 de esas 530, lograron ser abordadas y terminadas con éxito.

También se mantiene un alto nivel de actuaciones abordadas tras ser comunicadas por la ciudadanía mediante la web y app Línea Verde Alhaurín de la Torre: se ha intervenido en 289 incidencias, con una media de atención diaria de 9,3.

Las comunicaciones a través de otros canales (avisos telefónicos a SS. OO., Registro Municipal de Entrada, incidencias comunicadas por particulares, centros sociales, presidentes de barriadas y urbanizaciones, notas interiores de otras áreas, etcétera) registra una ligera subida respecto a septiembre, al pasar de 100 a 137 en octubre, aunque lejos del récord absoluto de agosto (186 comunicaciones).

El servicio de diagnóstico del área se mantiene muy al alza y llega hasta 36, por encima de los meses precedentes. En las barriadas se han realizado un total de 9 actuaciones específicas. Por último, el departamento de eventos ha intervenido en el desarrollo de 59 de ellos, un nivel todavía elevado por las buenas temperaturas de octubre para realizar actividades al aire libre, tanto en el centro como en las barriadas y urbanizaciones.

