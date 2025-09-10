La Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) ha puesto en marcha la actividad en los Centros de Alto Rendimiento (CAR) para la temporada 2025-2026, con la vista puesta en las próximas competiciones internacionales. Entre las gimnastas convocadas para el CAR de León figura la alhaurina Claudia Guerrero, formada en Aldetor y adscrita al CD Miralmar.

La llamada de la RFEG llega tras una temporada sobresaliente. A finales de junio, Guerrero se proclamó campeona de España en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica Individual Absoluto celebrado en Guadalajara, con los siguientes resultados parciales: plata en cuerda, cuarta en pelota y bronce en cinta. Con esos registros lideró tanto la clasificación general como la general open.

Su presencia en el Nacional se cimentó en el título de campeona de Andalucía en la general, logrado tras subirse también al podio autonómico con plata en cinta y bronces en cuerda y pelota.

A comienzos del mismo mes de junio, en el Campeonato de España en Edad Escolar (CESA), volvió a subir al podio, tanto en la modalidad de cuerda como junto a la selección andaluza.

La incorporación al CAR de León abre una nueva etapa para la deportista, que afrontará su preparación integrada en el Equipo Júnior Español. El objetivo: consolidar su progresión y competir al máximo nivel en las citas internacionales del curso.