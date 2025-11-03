El espectáculo, que corre a cargo del grupo Comando G, tendrá lugar en la Finca Palo Verde a las seis de la tarde. Las localidades tienen un precio de 10 euros y pueden adquirirse en la propia sede de la asociación (avenida de España) y en la web Mientrada.net

La Finca Palo Verde acogerá el próximo domingo 9 de noviembre una cita musical benéfica que reunirá a Comando G para recaudar fondos destinados a la labor que realiza la Asociación Abrazo Amigo de Alhaurín de la Torre. El evento ha sido presentado en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova, la concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, e integrantes del colectivo.

El concierto que cuenta con la colaboración del Área de Asuntos Sociales, comenzará a las seis de la tarde y las entradas-donativo tienen un precio de 10 €. Pueden adquirirse en la sede de Abrazo Amigo (Avenida de España n.º 14) , en la tienda de modas Majula (calle San Miguel) o a través de la web Mientrada.net.

La concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, quiso animar a todos los vecinos y vecinas del municipio a que colaboren en esta causa solidaria y quiso agradecer a la Asociación Abrazo Amigo la labor que realizan.

Por otro lado, la presidenta del colectivo, Maribel Mena, apuntó que para este evento se va a contar con una “fila 0”, lo cual significa que las personas que no puedan asistir pero quieran colaborar, puedan hacerlo.

La asociación Abrazo Amigo es una organización sin ánimo de lucro que surgió de la idea de dar cobertura a más de una enfermedad y poder así ofrecer a cada paciente la posibilidad de contar con unos profesionales adaptados a sus necesidades en cada momento de su vida mientras convive con su enfermedad y su posterior recuperación. Entre estas enfermedades constan las crónicas, raras, autoinmunes, accidentes cardiovasculares y patologías derivadas de éstas. Cuentan con una psicóloga y llevan a cabo talleres de bienestar físico y emocional.

El teléfono de contacto es el 623 32 19 63; se les puede encontrar en redes sociales como Instagram (@abrazoamigo); o bien a través del correo en el mail abrazoamigoap@gmail.com.