La agrupación cosecha, por segundo año consecutivo, un gran éxito de público y crítica en el mismo recinto en el que ya triunfó en 2025

MÁS INFORMACIÓN:

LA OFMA (Orquesta de Flautas de Málaga) tuvo ayer un regreso triunfal al Centro Cultural Vicente Aleixandre y repitió el éxito de su concierto de 2025. El público que llenó el patio de butacas del salón de actos disfrutó de lo lindo con el repertorio de este joven conjunto, al que despidió con una gran ovación. Hay que destacar que las entradas estaban totalmente agotadas para este espectáculo desde ayer por la mañana.

En la primera parte del concierto la OFMA interpretó obras musicales de diferentes estilos, desde el clasicismo de Mozart hasta la sorprendente pieza de Gareth McLearnon que dio paso al descanso, a cuya vuelta ejecutó una de las obras más conocidas del escritor Henrik Ibsen, el poema dramático romántico ‘Peer Gynt’. Bajo una cautivadora narración acompañada de imágenes se pudo escuchar una de las músicas más interpretadas en los últimos tiempos

La Orquesta de Flautas de Málaga se conformó a mediados del año 2014, bajo la denominación Orquesta de Flautas Martín Tenllado (OFMT), con la intención de dar la oportunidad a flautistas de participar en un tipo de agrupación instrumental poco usual.

Esta agrupación la forman diferentes instrumentos de la familia de la flauta como son la flauta travesera, el flautín, la flauta contralto, la flauta baja y la flauta contrabaja. Tiene como finalidad la difusión de la cultura musical y en especial la flautística, así como el disfrute tanto de músicos como de oyentes. En el año 2020, se decide constituirla en asociación ante la Junta de Andalucía bajo el nombre actual