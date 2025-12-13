El grupo Esencia y Compás ha protagonizado un vibrante espectáculo de tradición, convivencia y música flamenca al que han querido asistir numerosos vecinos y visitantes

La barriada de Zapata celebró este viernes una gran cita navideña con una emotiva zambomba organizada por la asociación de vecinos, en colaboración con el Área de Fiestas y Turismo. El grupo Esencia y Compás fue el encargado de poner banda sonora a una velada que reunió a numerosos asistentes, tanto del propio núcleo como de otros puntos del municipio, consolidándose como un auténtico éxito de participación.

La fiesta tuvo lugar en la plaza del Llano, frente a la sede de la Peña Zapata, donde se instaló un servicio de barra y una tradicional lumbre que aportó calor en una noche especialmente fría de invierno. Hasta allí acudieron el alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García, quienes disfrutaron del buen ambiente y compartieron momentos de convivencia con vecinos y amigos.

La formación Esencia y Compás ofreció un amplio repertorio de villancicos y temas flamencos que llenaron el entorno de compás, alegría y emoción, haciendo vibrar al público presente.

El ambiente familiar y la magnífica acogida marcaron una noche inolvidable, convirtiendo la zambomba en un punto de encuentro para personas de todas las edades. Muchos asistentes destacaron la cercanía del evento y la calidad musical del grupo, subrayando la importancia de seguir impulsando iniciativas culturales que refuerzan la convivencia y el espíritu comunitario en la barriada de Zapata.

El concejal Andrés García quiso felicitar especialmente a la asociación de vecinos de Zapata por su implicación constante en cada celebración y por contribuir a que sus residentes sean, como afirmó, «de los más fiesteros» del municipio.